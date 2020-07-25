Врач рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Диетолог и врач-эндокринолог Михаил Заботин рассказал, как правильно нужно бороться с углеводной зависимостью, которая приводит к тяге к сладкому. Как объяснил эксперт, главное — победить причины пагубной привычки.

Заботин уверен: через сладкое люди получают положительные эмоции и приятные ощущения. И такой пищевой сценарий в итоге формирует углеводную зависимость.

Также причина может быть в нарушении кровообращения мозга, артериальной гипертензии, плохом сне или даже генах, так как некоторые из них отвечают за чувство насыщения.

Способа избавиться от пагубной привычки есть два: быстрый и медленный. Быстрый предполагает резкий отказ от всех сахаросодержащих продуктов. При таком сценарии ломка может продолжаться до двух недель, но облегчить страдания помогут сухофрукты и цельные фрукты. Главное, контролировать количество заменителей.

Второй метод — постепенный отказ от сладкого. В этом случае нужно постепенно убирать вредные продукты и заменять их на подходящие аналоги: опять же сухофрукты, свежие фрукты.