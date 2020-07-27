Ювелир Катя Пишон на «Народном Радио»: почему эстонки предпочитают более скромные украшения, чем жительницы Лас-Вегаса

Кроме того, что Екатерина - владелица своего собственного ювелирного бренда Hyrv, она еще и сама, своими руками изготавливает ювелирные изделия. «Я училась в нашей эстонской художественной академии, потом училась в Бельгии, затем стажировалась в Нью-Йорке. Потом я просто ходила и работал за бесплатно в какие-то мастерские и отовсюду получила что-то полезное», - рассказывает Катя Пишон.

Оказывается, некоторые украшения могут прийтись по вкусу жителям Лас-Вегаса, а вот многим европейцам они не понравятся. И дело не в авторе украшения, а в культурных предпочтениях. Ювелир Катя Пишон раскрыла тайну психологии ювелирных украшений и объяснила, на что нужно обратить внимание мужчине при выборе кольца для своей любимой.