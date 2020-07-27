ТОП-6 вещей вне времени для красоток: рекомендации эстонского стилиста Анаиды Усовой

Такие вещи мы надеваем постоянно, поскольку они легко со всем комбинируются, носятся в любое время года и являются основой нашего гардероба.

Вещи вне времени обязательно должны быть качественными и чуть в более дорогом сегменте, чем вы привыкли покупать.

Существует формула: стоимость вещи / количество надеваний = реальная стоимость. Эти вещи лучше отрабатывают себя и ценность их повышается.

Что же может являться основой вашего гардероба?

1. Джинсы

Нам всем нравится одеваться просто и удобно. Джинсы, именно тот элемент гардероба, с которыми можно надеть как кроссовки, так и каблук и получить совершенно разные по характеру образы.

Самой универсальной моделью считаются прямые джинсы с высокой или средней посадкой, из плотного денима, без потертостей, без декора. Цвет: синий, черный, голубой, белый.

ФОТО: Pinterest

ФОТО: Pinterest

2. Брючный костюм

Идеальная вещь в гардеробе женщины. Брючный костюм всегда спасает в ситуации, когда нечего надеть. Его можно носить как вместе, так и по-отдельности. Также, как и джинсы, носим с плоским ходом и каблуком. Жакет должен быть со свободным прилеганием и достаточно длинным. А брюки – прямые, сидящие строго на талии, длиной 7/8 или в пол.

ФОТО: Pinterest

ФОТО: Pinterest

3. Рубашка

Обычная классическая, прямого кроя, с длинным рукавом и относительно широким воротником и манжетами. Длина рубашки должна быть достаточно длинной, чтобы носить ее не только заправленной, но и навыпуск или использовать как второй слой.

ФОТО: Pinterest

ФОТО: Pinterest

4. Пальто-халат

ФОТО: Pinterest

ФОТО: Pinterest

Очень универсальная вещь и подходит практически всем типам фигуры. Пальто можно адаптировать под любой стиль (романтический, спортивный, повседневный, деловой), можно носить как с каблуком, так и с кроссовками. Для базового пальто лучше подойдут все оттенки природных цветов. Особое внимание стоит уделить качеству ткани.

5. Кеды

ФОТО: Pinterest

Спортивная обувь в повседневной жизни плотно заняла свои позиции. Более универсально смотрятся простые кожаные кеды светлого оттенка (белого или молочного), на шнурках и на уверенной подошве. Кеды гармонично смотрятся как с костюмами, так и с юбками и романтичными платьями.

6. Сумка

Несмотря на то, что базовая сумка у каждого своя, но в целом, при ее выборе, можно опираться на три основные модели, которые долго прослужат у вас в гардеробе и которые всегда будут смотрятся актуально. Это сумка-шоппер, тоут и кроссбоди. Выбирайте нейтральные цвета, такие как молочный, черный, бежевый, или же наоборот яркие, такие как терракотовый, голубой. Лучше, чтоб сумка была лаконичной, с минимум деталей и тогда она будет максимально универсальной и спокойно впишется в любой гардероб.

ФОТО: Pinterest

ФОТО: Pinterest