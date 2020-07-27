Барбара Картленд ⟩ Выдающаяся женщина, опубликовавшая более 700 книг за всю свою жизнь

Родилась будущая романистка в 1901 году в Бирмингеме в обеспеченной семье Бертрана Картленда и Мэри Гамильтон Скобел. Барбара – первый ребенок Картлендов. После нее появились сыновья. Писательница умерла 21 мая 2000 года, когда ей было 98 лет.

В 1920 году девушка устроилась на работу в редакцию газеты «Дейли Телеграф». Воспитание, происхождение и яркая внешность открывали Барбаре двери светских салонов, а бойкое перо и знание жизни представителей высшего общества помогли стать популярным светским репортером: Картленд доверили вести колонку сплетен, пишет портал 24smi.org.

Барбара Картленд в молодости ФОТО: pinterest.com

О славе писательницы Картленд не помышляла: первый роман, названный «Пила, танцующая джигу», Барбара написала, поспорив с братом, в 1923 году. Дебют получился оглушительным: сочинение понравилось соотечественникам. Позже критики назвали роман лучшим в наследии британки.

Барбара Картленд ФОТО: WILLIAMS JUSTIN WILLIAMS / PA Archive/Press Association Images/ Scanpix

Литератор не претендовала на лавры британского классика и рассчитывала на определенную читательскую аудиторию: непритязательных романтических дам и девушек, домохозяек, мечтавших о большой и чистой любви. В первые годы Картленд тратила на написание книги не более двух недель, и в пик писательской карьеры – 1950-60-е годы – сочиняла по 20 романов ежегодно.

Одним из самых популярных романов Картленд считается «Скучающий жених», изданная в 1974 году. Также большую популярность приобрел роман «Опасность для сердец», который был опубликован в 1949 году.

С середины 1930-х Барбара издала серию романов, героями которых стали благородные узники темниц. Общее у героинь писательницы – моральная чистота. Романтичные барышни ставят во главу отношений целомудрие и высокие чувства. Секс появляется не ранее 118 страницы, как шутила Картленд.

По данным ЮНЕСКО, Картленд входит в число наиболее часто переводимых писателей и занимает 7 место в списке, опережая Уильяма Шекспира и Агату Кристи. Общий тираж книг романистки – свыше 750 миллионов экземпляров. Ее сочинения переведены на 36 языков.

А в 1983 году Картленд была занесена в книгу рекордов Гиннеса. Она опубликовала 26 работ за один год.