Кофе и уголь не помогут: как избавиться от похмелья

Когда возникает похмелье, то на ум часто приходит огуречный рассол. Он действительно действенен, так как в нем есть и ионы, но более эффективным будет съесть салат из помидоров и огурцов с кусочком сыра. Исследования показывают, что эти продукты могут способствовать лучшему уничтожению уксусного альдегида, который часто является причиной похмелья.