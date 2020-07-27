Кофе и уголь не помогут: как избавиться от похмелья

Разумеется лучше не доводить себя до похмелья, ведь алкоголь увеличивает риск многих заболеваний, травматизации и агрессии. Но если это произошло, то каша или овощной бульон помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени, делится портал Clutch.
Когда возникает похмелье, то на ум часто приходит огуречный рассол. Он действительно действенен, так как в нем есть и ионы, но более эффективным будет съесть салат из помидоров и огурцов с кусочком сыра. Исследования показывают, что эти продукты могут способствовать лучшему уничтожению уксусного альдегида, который часто является причиной похмелья.
Если алкогольная интоксикация вызвала рвоту, то важно сделать три вещи:
- Позаботиться, чтобы человек сидел ровно или лежал на боку, и не подавилась рвотой.
- Не дать вдохнуть рвоту - желудочный сок вызовет пневмонию, и она может стать летальной.
- Дать выпить теплую негазированную воду или травяной чай с сахаром, раствор для регидратации (на литр воды - ¼ чайной ложки соды, ¼ чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара) или овощной бульон.
- В тяжелых случаях необходимо предоставить домедицинскую помощь и одновременно вызвать неотложную помощь.
Но в простых случаях опьянения нужно:
- Сидеть ровно, дышать, пить чай с сахаром.
- употреблять овсяное печенье или другие углеводы. Бананы вообще бинго, потому что в них много калия (а он был сильно утрачен)
- Не надо похмеляться алкоголем.
- Ешьте каши или овощные бульоны. Особенно хорошо, если в бульоне будут сварены зеленый овощи (источник магния) и картофель (источник калия).
- Не стоит пить кофе, есть жирное ( «чтобы смазать желудок»), пить активированный уголь (он не «встретится» с алкоголем, он уже в крови), идти на длительную прогулку или бегать.
Острые состояния при сильном опьянении бывают следующие:
- Гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови) - тогда человеку следует дать хлеба, леденец, чай с сахаром.
- Гиповолемия - слишком малый объем крови (была сильная потеря жидкости через усиленный алкоголем диурез). Кожа бледная и покрыта липким потом, речь спутанная (хотя тут еще и опьянение добавляет). Дайте человеку воды, положите на бок и вызывайте скорую. Здесь нужна комплексная терапия по восстановлению объема крови и электролитного баланса.
- Гипотермия - человек сильно мерзнет, и причина не только в погоде и одежде, а в сильном расширении сосудов и гипогликемии. В случае, если человек может дышать, двигаться и не нужны реанимационные мероприятия, поможет сладкий чай, дополнительная одежда или термоодеяло.