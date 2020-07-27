Гид по ресницам: Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова и еще 8 звезд, удачно и не очень нарастивших ресницы

У известных людей тоже могут быть не самые лучшие дни, когда ошибки макияжа заметны за версту. Но если неудачный мейкап можно убрать за пять минут, то наращенные ресницы просто так не смыть. Поэтому советуем посмотреть на типичные ошибки с примерами их исправлений, делится портал «Домашний Очаг».
Журнал Cosmopolitan вместе с lash-экспертом и основательницей студии естественного наращивания FresiaLab Ксенией Становых посмотрели в глаза голливудским и отечественным звездам: кто из этих популярных красоток перебарщивает с наращиванием, а с кого стоит взять пример?
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова не скрывает, что является поклонницей наращивания. В последнее время девушка «подсела» на наращивание с так называемым «лисьим» эффектом. Внешние уголки глаз Настя подчеркнула выраженным изгибом, за счет чего взгляд у девушки кажется более хитрым и обольстительным.
Среди наших знаменитостей одной из первых «подсела» на наращивание Анастасия Волочкова. Однако балерине, кажется, стало мало длины и объема от наращенных ресниц, она решила вспомнить о накладных. Честно говоря, выглядит очень неестественно, и вообще это прошлый век.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева редко пользуется макияжем, да и зачем ей это с такой то внешностью?! Но ресницы Ляйсан все же наращивает. Мы нашли фото, где красавица томно прикрыла глаза, и смогли разглядеть ее роскошные ресницы. Эта техника создает эффект густых, объемных ресниц, но при этом не «утяжеляет» взгляд.
Ольга Бузова
Ольга Бузова — еще одна большая поклонница экспериментов с ресницами. На этом фото мы видим объемное наращивание в «кукольном» эффекте. Кстати, этот прием визуально увеличивает глаза, так что берем на заметку.
Юля Волкова
Юля Волкова — большая поклонница бьюти-экспериментов. Если уж брови, то как у Брежнева, а про губы мы, пожалуй, промолчим. С ресницами — то же самое. Экс-«татушка» выбрала голливудский объем и кукольный эффект, но переборщила и получила «эффект волосатых глаз». Хотя на самом деле тут больше вопросов к мастеру звезды. Ведь даже голливудский объем может выглядеть ярко, но натурально.
Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Чем объемнее, тем красивее — негласный девиз девушек из клана Кардашьян-Дженнер. Неудивительно, что сестренки Ким Кардашьян и Кайли Дженнер предпочитают наращивание, которое видно издалека. Так называемое пучковое наращивание девушки выразительно прокрашивают тушью, и это — одна из серьезных ошибок в макияже. Сегодня подобная разновидность не особо популярна: во‑первых, пучковое наращивание не долговечно, во‑вторых, требует ежедневного ухода, и в-третьих, эффект паучьих лапок на глазах не очень нравится мужчинам.
Виктория Боня увлеклась наращиванием ресниц много лет назад, так что успела попробовать самые разные эффекты. Сегодня девушка делает максимально естественные, но при этом густые и длинные ресницы.
Ева Лонгория тоже не выходит на красную дорожку без ресниц невероятных размеров. Однако мне кажется, что тут дело не в наращивании. Скорее всего, звезда использует не очень качественные накладные ресницы. Для сцены это не самый плохой вариант, а вот в обычной жизни выглядит слишком ярко и вызывающе.
Меган Фокс
Актриса Меган Фокс эффектно подчеркивает свои глаза, выбирая модное сейчас наращивание лучиками. Несмотря на немаленькую длину, ресницы выглядят аккуратно и гармонично, а яркая межресничная линия отлично подчеркивает голубые глаза звезды.