Ляйсан Утяшева, Ольга Бузова и еще 8 звезд, удачно и не очень нарастивших ресницы

Журнал Cosmopolitan вместе с lash-экспертом и основательницей студии естественного наращивания FresiaLab Ксенией Становых посмотрели в глаза голливудским и отечественным звездам: кто из этих популярных красоток перебарщивает с наращиванием, а с кого стоит взять пример?

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова не скрывает, что является поклонницей наращивания. В последнее время девушка «подсела» на наращивание с так называемым «лисьим» эффектом. Внешние уголки глаз Настя подчеркнула выраженным изгибом, за счет чего взгляд у девушки кажется более хитрым и обольстительным.

Анастасия Волочкова ФОТО: HORST OSSINGER/AFP

Среди наших знаменитостей одной из первых «подсела» на наращивание Анастасия Волочкова. Однако балерине, кажется, стало мало длины и объема от наращенных ресниц, она решила вспомнить о накладных. Честно говоря, выглядит очень неестественно, и вообще это прошлый век.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева ФОТО: Instagram

Ляйсан Утяшева редко пользуется макияжем, да и зачем ей это с такой то внешностью?! Но ресницы Ляйсан все же наращивает. Мы нашли фото, где красавица томно прикрыла глаза, и смогли разглядеть ее роскошные ресницы. Эта техника создает эффект густых, объемных ресниц, но при этом не «утяжеляет» взгляд.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik

Ольга Бузова — еще одна большая поклонница экспериментов с ресницами. На этом фото мы видим объемное наращивание в «кукольном» эффекте. Кстати, этот прием визуально увеличивает глаза, так что берем на заметку.

Юля Волкова

Юлия Волкова в 2019 году. ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

Юля Волкова — большая поклонница бьюти-экспериментов. Если уж брови, то как у Брежнева, а про губы мы, пожалуй, промолчим. С ресницами — то же самое. Экс-«татушка» выбрала голливудский объем и кукольный эффект, но переборщила и получила «эффект волосатых глаз». Хотя на самом деле тут больше вопросов к мастеру звезды. Ведь даже голливудский объем может выглядеть ярко, но натурально.

Кайли Дженнер и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян ФОТО: Jennifer Graylock/PA

S ´´Кайли Дженнер ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM

Чем объемнее, тем красивее — негласный девиз девушек из клана Кардашьян-Дженнер. Неудивительно, что сестренки Ким Кардашьян и Кайли Дженнер предпочитают наращивание, которое видно издалека. Так называемое пучковое наращивание девушки выразительно прокрашивают тушью, и это — одна из серьезных ошибок в макияже. Сегодня подобная разновидность не особо популярна: во‑первых, пучковое наращивание не долговечно, во‑вторых, требует ежедневного ухода, и в-третьих, эффект паучьих лапок на глазах не очень нравится мужчинам.

Виктория Боня ФОТО: Instagram

Виктория Боня увлеклась наращиванием ресниц много лет назад, так что успела попробовать самые разные эффекты. Сегодня девушка делает максимально естественные, но при этом густые и длинные ресницы.

Ева Лонгория. ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

Ева Лонгория тоже не выходит на красную дорожку без ресниц невероятных размеров. Однако мне кажется, что тут дело не в наращивании. Скорее всего, звезда использует не очень качественные накладные ресницы. Для сцены это не самый плохой вариант, а вот в обычной жизни выглядит слишком ярко и вызывающе.

Меган Фокс

Меган Фокс ФОТО: pinterest.com