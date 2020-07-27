Письмо читательницы: от меня все ждут наследников, а я не готова

«Надоел нереальный прессинг родителей (особенно бабушек и дедушек с моей стороны). Дело в том, что я единственная «продолжательница рода», которая осталась у семьи, и сейчас на меня оказывается нереально давление, что мне срочно надо рожать и как можно больше детей, а то мало ли, что случится с одним, будешь жить ради второго-третьего-четвертого. На все мои попытки объяснить, что «рожу, когда надо будет мне», «это моя жизнь», «почему я должна жить ради кого-то», в ход пускаются манипуляции о том, что они не будут со мной общаться, обвиняют в меркантильности («Как это не жить ради детей? Смысл же с этом!»).

Я понимаю, что сейчас рожать не стоит, хотя бы потому, что мы с мужем только недавно взяли квартиру в ипотеку, в новостройке. В квартире, только голые стены и больше ничего нет. Забеременев сейчас, я обрекаю своего ребенка на вдыхание всякой пыли, ремонт и постоянный стресс, от которого может пропасть молоко, да и сказаться на беременности в общем. Я планировала сделать ремонт (купить элементарно кухню, кровать и шкаф), а уже потом думать о пополнении в семье. Но в ход от них идут аргументы, мол «другие и хуже живут», «за то вы в своей», «пока вы сделаете ремонт, тебе будет 31, а там ты уже старая, чтобы рожать».

Как наладить контакт с такими родственниками, потому что, кроме как класть трубки или менять тему при разговорах о детях, я больше вариантов не вижу?»

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