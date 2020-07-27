Без выпечки и лишних калорий: рецепт полезного творожного десерта

Что понадобится:

Сыр - 500 грамм (10% -й)

Сметана - 100 грамм

Мед - 5 ст.л.

Желатин - 1 ст.л.

Молоко - 200 мл

Несладкое печенье - 50-100 граммов (у меня был сливочный крекер)

Фрукты или ягоды по вкусу (я брала замороженные с лета малину и смородину).

Способ приготовления

Подогреть молоко, но не нужно кипятить (можно в микроволновке), насыпьте в него желатин, размешайте и дайте растворится (минут 15).

Творог смешайте со сметаной и доведите до однородной массы блендером. Добавьте мед, а когда комочки желатина растают - вылейте и молоко. «Тесто» должно быть похожим по консистенции на жидкую сметану.

Выкладывать десерт лучше в прозрачную посуду - так выглядит более эффектно. Сначала вылейте слой «теста», затем нужно выложить ягоды, после - снова слой творожной массы, затем - слой печенья. Количество слоев зависит от диаметра посуды и вашей фантазии.

Сверху украсьте торт ягодами и фруктами и оставьте десерт в холодильнике на несколько часов или на ночь.