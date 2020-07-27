Без выпечки и лишних калорий: рецепт полезного творожного десерта

Известная украинская телеведущая новостей Анна Панова поделилась своим любимым авторским рецептом творожного десерта, которым можно порадовать своих близких, и не волноваться за лишние калории в преддверии весны, делится портал Clutch.
Что понадобится:
- Сыр - 500 грамм (10% -й)
- Сметана - 100 грамм
- Мед - 5 ст.л.
- Желатин - 1 ст.л.
- Молоко - 200 мл
- Несладкое печенье - 50-100 граммов (у меня был сливочный крекер)
- Фрукты или ягоды по вкусу (я брала замороженные с лета малину и смородину).
Способ приготовления
Подогреть молоко, но не нужно кипятить (можно в микроволновке), насыпьте в него желатин, размешайте и дайте растворится (минут 15).
Творог смешайте со сметаной и доведите до однородной массы блендером. Добавьте мед, а когда комочки желатина растают - вылейте и молоко. «Тесто» должно быть похожим по консистенции на жидкую сметану.
Выкладывать десерт лучше в прозрачную посуду - так выглядит более эффектно. Сначала вылейте слой «теста», затем нужно выложить ягоды, после - снова слой творожной массы, затем - слой печенья. Количество слоев зависит от диаметра посуды и вашей фантазии.
Сверху украсьте торт ягодами и фруктами и оставьте десерт в холодильнике на несколько часов или на ночь.
«Этот творожный десерт некалорийный и исключительно полезен. А главное - вы можете творить его по своему вкусу: заменяйте ягодки фруктами, уберите слой печенья, добавьте в «тесто» тертые орехи или сухофрукты - в любом случае получится магически и вкусно. Приятного и диетического вам угощения», - добавила телеведущая Анна Панова.