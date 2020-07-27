Пн, 27.07.2020

Без выпечки и лишних калорий: рецепт полезного творожного десерта

Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Известная украинская телеведущая новостей Анна Панова поделилась своим любимым авторским рецептом творожного десерта, которым можно порадовать своих близких, и не волноваться за лишние калории в преддверии весны, делится портал Clutch.

Что понадобится:

  • Сыр - 500 грамм (10% -й)
  • Сметана - 100 грамм
  • Мед - 5 ст.л.
  • Желатин - 1 ст.л.
  • Молоко - 200 мл
  • Несладкое печенье - 50-100 граммов (у меня был сливочный крекер)
  • Фрукты или ягоды по вкусу (я брала замороженные с лета малину и смородину).

Способ приготовления

Подогреть молоко, но не нужно кипятить (можно в микроволновке), насыпьте в него желатин, размешайте и дайте растворится (минут 15).

Творог смешайте со сметаной и доведите до однородной массы блендером. Добавьте мед, а когда комочки желатина растают - вылейте и молоко. «Тесто» должно быть похожим по консистенции на жидкую сметану.

Выкладывать десерт лучше в прозрачную посуду - так выглядит более эффектно. Сначала вылейте слой «теста», затем нужно выложить ягоды, после - снова слой творожной массы, затем - слой печенья. Количество слоев зависит от диаметра посуды и вашей фантазии.

Сверху украсьте торт ягодами и фруктами и оставьте десерт в холодильнике на несколько часов или на ночь.

«Этот творожный десерт некалорийный и исключительно полезен. А главное - вы можете творить его по своему вкусу: заменяйте ягодки фруктами, уберите слой печенья, добавьте в «тесто» тертые орехи или сухофрукты - в любом случае получится магически и вкусно. Приятного и диетического вам угощения», - добавила телеведущая Анна Панова.

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