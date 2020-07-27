Вкусно и полезно! ⟩ Самый полезный летний овощ

Баклажан - любимый продукт гурманов - богат питательными веществами, витаминами и клетчаткой, но при этом обладает минимальной калорийностью. О полезных свойствах баклажана пишет портал Clutch.
Замедляет процессы старения, понижает уровень холестерина, способствует похудению, а также снижает воспаления.
В составе баклажанов содержатся:
- клетчатка;
- растворимые сахара;
- пектин;
- белки;
- калий, кальций, фосфор;
- железо, магний, натрий;
- витамины С, В1, В2, В5, РР.
Медики называют следующие полезные свойства баклажанов:
- нормализуют водно-солевой и липидный обмены;
- выводят соли мочевой кислоты;
- полезны для профилактики и лечения атеросклероза;
- сок из баклажанов обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, помогает справляться с инфекциями;
- нормализуют артериальное давление и снижают риск развития инсульта;
- помогут справиться с запорами;
- "синенькие" стоит включить в свой рацион женщинам, у которых есть склонность к развитию опухоли эндометрия и заболеваний почек;
- положительно влияют на кровеносные сосуды и здоровье печени;
- улучшают состояние волос и ногтей;
- снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
- благодаря фолиевой кислоте в составе, баклажаны полезны беременным девушкам;
- антиоксиданты в составе баклажанов замедляют процессы старения.
Противопоказания баклажанов:
- язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
- острые гастриты и желудочно-кишечные расстройства;
- панкреатит;
- камни в почках;
- артрит и воспаление суставов;
- индивидуальная непереносимость.