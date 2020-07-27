Пн, 27.07.2020

Вкусно и полезно! ⟩ Самый полезный летний овощ

Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Баклажан - любимый продукт гурманов - богат питательными веществами, витаминами и клетчаткой, но при этом обладает минимальной калорийностью. О полезных свойствах баклажана пишет портал Clutch

Замедляет процессы старения, понижает уровень холестерина, способствует похудению, а также снижает воспаления.

В составе баклажанов содержатся:

  • клетчатка;
  • растворимые сахара;
  • пектин;
  • белки;
  • калий, кальций, фосфор;
  • железо, магний, натрий;
  • витамины С, В1, В2, В5, РР.

Баклажан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Медики называют следующие полезные свойства баклажанов:

  • нормализуют водно-солевой и липидный обмены;
  • выводят соли мочевой кислоты;
  • полезны  для профилактики и лечения атеросклероза;
  • сок из баклажанов обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, помогает справляться с инфекциями;
  • нормализуют артериальное давление и снижают риск развития инсульта;
  • помогут справиться с запорами;
  • "синенькие" стоит включить в свой рацион женщинам, у которых есть склонность к развитию опухоли эндометрия и заболеваний почек;
  • положительно влияют на кровеносные сосуды и здоровье печени;
  • улучшают состояние волос и ногтей;
  • снижает риск возникновения онкологических заболеваний;
  • благодаря фолиевой кислоте в составе, баклажаны полезны беременным девушкам;
  • антиоксиданты в составе баклажанов замедляют процессы старения.

Противопоказания баклажанов:

  • язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки;
  • острые гастриты и желудочно-кишечные расстройства;
  • панкреатит;
  • камни в почках;
  • артрит и воспаление суставов;
  • индивидуальная непереносимость.
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