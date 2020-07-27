3 знака зодиака, которые просто хотят заниматься сексом, а не вступать в отношения

Люди, которые предпочитают случайный секс построению отношений, считают разнообразие частью своей жизни. Читайте про три знака зодиака, которые могут придерживаться такого мнения.

Близнецы

Близнецы — это самый любопытный знак Зодиака. Они любят много общаться, и, если они не заинтересованы в сексуальном отношении к человеку, они, как правило прекращают общение.

Близнецы не строят легко глубокие отношения, что позволяет им с легкостью переходить от отношений с одним человеком к другому. Им нравится искать новых партнеров, но они не надолго остаются с ними, пишет Elu24.

Стрелец

Стрелец — это поистине свободная душа. Они жаждут новых впечатлений и не любят долго задерживаться на одном месте. Они с интересом следят за тем, куда их ведет их интуиция и желания. Вот почему Стрелец испытывает трудности с преданностью.

Для Стрельца секс естественен и прекрасен. Если появляется желание, то откладывать никак нельзя. Такое отношение, конечно, раздражает тех, кто хочет иметь более глубокие отношения со Стрельцами, но идеально подходит для тех, кто просто хочет повеселиться.

Водолей

Для людей, рожденных под знаком Водолея нет ничего традиционного или привычного - они делают все в уникальном стиле. Поскольку Водолей не слишком эмоционален, им требуется больше времени, чтобы установить более глубокую связь. Это часто означает, что их отношения начинаются с дружбы, а уже далее, они могут рассматривать вариант стать парой.