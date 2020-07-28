Взглянув на кореянок, многим из нас захочется узнать все секреты их красоты. Помимо здорового образа жизни и правильного питания, есть еще две "тайны" сохранения молодости: пластическая хирургия и качественная корейская косметика для лица и тела. Если первое - это скорее крайность, то на второе точно стоит взять на заметку. Давайте разберем по полочкам, какие пластические операции делают жители Кореи, как и какой косметикой пользуются, делится портал Clutch.

1. Пластическая хирургия — подарок на выпускной

Корейцы обожают европейский тип лица: маленькое личико в виде «яйца», большие глаза, прямой нос и V-образный подбородок. Операция по увеличению глаз или двойное веко -стандартный подарок от родителей ребенку по окончанию школы.

2. Ухаживать за собой с подросткового возраста

Корейцы не решают последствия старения кожи, а препятствуют ему. Кореянки очень дисциплинированные и точно не забудут очистить лицо в конце дня.

3. Очищение в несколько этапов

Корейцы особое внимание уделяют первому этапу в системе по уходу за лицом, - очищение.

Дважды в день очищают кожу: гидрофильное масло, затем пеночку наносят на силиконовую щеточку на воздушной подушке, которая обеспечивает мягкое и деликатное очищение, не раздражая кожу, затем протирают лицо тонером, который восстанавливает уровень pH.

4. Больше уход, чем мейкап

Меньше декоративной косметики и обязательно очищение в несколько этапов.

В Корее важной частью мейкапа является именно уход за кожей лица, который дает эффект увлажненности лица.

5. Постоянное увлажнение лица

Увлажнение воздуха и использование спрея для увлажнения лица — необходимость для жителей Кореи. Корейцы привыкли использовать увлажнитель воздуха дома и на работе, тк это напрямую влияет на состояние кожи. Сухой воздух оказывает плохое влияние для кожи, что приводит к шелушению и появлению глубоких морщин.

Для постоянного увлажнения кожи в сумочке каждой кореянки обязательно есть спрей для лица, которыми они увлажняют кожу в течение дня.

6. Защита от солнца

Одной из причин появления морщин является фотостарение — воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу лица. Если пренебречь спф защитой, кожа быстрее становится сухой и грубой, на ней появляются пигментные пятна и тон кожи лица становится неравномерным. Корейцы ежедневно наносят солнцезащитный крем.

7. Корейские маски для лица всегда и везде

Идеально ровная с ровным тоном кожа создает ощущение, будто все корейцы вечно молодые.

Маски для лица — эффективный и быстрый метод восстановления кожи. Если мы делаем масочку перед каким-то событием, то корейцы наносят маску чуть ли не каждый день.

Маски питают и увлажняют дерму на клеточном уровне, нормализуют гидробаланс кожи, поэтому корейцы выглядят здоровыми и отдохнувшими несмотря на безумный ритм работы лица.

7. Массаж лица

Легкий массаж при нанесении средств по уходу за лицом позволяют расслабиться и получить более здоровую и подтянутую кожу.

8. Уход за кожей вокруг глаз

Морщинки под глазами могут легко выдать возраст, но только не у кореянки. Патчи под глаза и натуральные кремы для кожи вокруг глаз используют регулярно. Самые эффективные патчи и крем под глаза создан на основе ферментов. Ферментативный крем под глаза с галактомицетами, керамидами и маслом макадамии интенсивно увлажняет, восстанавливает защитные функции и активизирует процессы клеточного обновления.

Средство наносят по особенному, — только безымянным пальцем, поскольку он самый слабый и не травмирует тонкую кожу вокруг глаз.

Эффективную борьбу со старением оказывают патчи под глаза с ферментированными компонентами и экстрактами морских водорослей. Патчи под глаза удерживают влагу, омолаживают и уплотняют кожу лица.

9. Защита микробиома кожи – косметика с пробиотиками и пребиотиками

Микробиомом кожи — это совокупность микроорганизмов, которые обитают как на поверхности, так и в слоях кожи. Они формируют «живой щит» и предотвращают воздействие на кожу внешних факторов (воздух, аллергены и т.д.). Эффективную защиту способен обеспечить только сбалансированный микробиом.

Загрязненный воздух и стресс негативно влияют на микробиом кожи и нарушают его баланс, результатом чего возникает акне, чувствительность, старение и другие кожные заболевания. Косметика с пробиотиками является наиболее эффективным средством восстановления баланса микробиома кожи. Сейчас корейская косметика с пробиотиками притягивает внимание из-за своей эффективности, которые оказывают омоложение, борьбу с акне и чувствительностью, обезвоженостью.

10. «Косметологические процедуры» в домашних условиях

Маски для неинвазивной карбокситерапии — метод восстановления внутритканевого дыхания кожи без иголок. Неинвазивную карбокситерапию применяют курсами в 5 процедур два раза в неделю и как экспресс процедура 1 маску.

Неинвазивная карбокситерапия оказывает моментальный лифтинг эффект, разглаживание морщин, восстановление тона кожи и повышение эластичности.

Корейская косметика: какой она должна быть?

1. Качество корейской косметики

Покупать все косметические средства с отметкой «Сделано в Корее», корейцы не будут. Многие бренды создают косметику специально для экспорта продукции и за счет ухудшения состава уменьшают стоимость самой продукции.

Корейцы знают, что о «работоспособности» продукта говорит натуральный и сбалансированный состав, эффективность которого подтверждено сертификатами GMP и FDA.

2. Состав в косметике

Корейцы любят всякие мимишные бутылочки (ночную маску в виде банана, тканевые маски с рисунком зверушек), но это скорее баловство, чем постоянное использование такой косметики в своей рутине. Корейцы ориентируются на состав и лаконичность продукции.

3. Натуральная корейская косметика

Корейская косметика должна быть натуральной! Очень важно отсутствие искусственных ароматизаторов, отдушек и красителей, спиртов, парабенов и стероидов. Косметика должна быть качественной и давать результат.

Для корейцев очень важно быть ухоженным, с ровным тоном лица и блестящими волосами.