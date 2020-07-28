28 июля 2020, 15:20
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Стоит поучиться: основные правила сохранения молодости у кореянок
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Взглянув на кореянок, многим из нас захочется узнать все секреты их красоты. Помимо здорового образа жизни и правильного питания, есть еще две "тайны" сохранения молодости: пластическая хирургия и качественная корейская косметика для лица и тела. Если первое - это скорее крайность, то на второе точно стоит взять на заметку. Давайте разберем по полочкам, какие пластические операции делают жители Кореи, как и какой косметикой пользуются, делится портал Clutch.
1. Пластическая хирургия — подарок на выпускной
Корейцы обожают европейский тип лица: маленькое личико в виде «яйца», большие глаза, прямой нос и V-образный подбородок. Операция по увеличению глаз или двойное веко -стандартный подарок от родителей ребенку по окончанию школы.
2. Ухаживать за собой с подросткового возраста
Корейцы не решают последствия старения кожи, а препятствуют ему. Кореянки очень дисциплинированные и точно не забудут очистить лицо в конце дня.
3. Очищение в несколько этапов
Корейцы особое внимание уделяют первому этапу в системе по уходу за лицом, - очищение.
Дважды в день очищают кожу: гидрофильное масло, затем пеночку наносят на силиконовую щеточку на воздушной подушке, которая обеспечивает мягкое и деликатное очищение, не раздражая кожу, затем протирают лицо тонером, который восстанавливает уровень pH.
4. Больше уход, чем мейкап
Меньше декоративной косметики и обязательно очищение в несколько этапов.
В Корее важной частью мейкапа является именно уход за кожей лица, который дает эффект увлажненности лица.
5. Постоянное увлажнение лица
Увлажнение воздуха и использование спрея для увлажнения лица — необходимость для жителей Кореи. Корейцы привыкли использовать увлажнитель воздуха дома и на работе, тк это напрямую влияет на состояние кожи. Сухой воздух оказывает плохое влияние для кожи, что приводит к шелушению и появлению глубоких морщин.
Для постоянного увлажнения кожи в сумочке каждой кореянки обязательно есть спрей для лица, которыми они увлажняют кожу в течение дня.
6. Защита от солнца
Одной из причин появления морщин является фотостарение — воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу лица. Если пренебречь спф защитой, кожа быстрее становится сухой и грубой, на ней появляются пигментные пятна и тон кожи лица становится неравномерным. Корейцы ежедневно наносят солнцезащитный крем.
7. Корейские маски для лица всегда и везде
Идеально ровная с ровным тоном кожа создает ощущение, будто все корейцы вечно молодые.
Маски для лица — эффективный и быстрый метод восстановления кожи. Если мы делаем масочку перед каким-то событием, то корейцы наносят маску чуть ли не каждый день.
Маски питают и увлажняют дерму на клеточном уровне, нормализуют гидробаланс кожи, поэтому корейцы выглядят здоровыми и отдохнувшими несмотря на безумный ритм работы лица.
7. Массаж лица
Легкий массаж при нанесении средств по уходу за лицом позволяют расслабиться и получить более здоровую и подтянутую кожу.
8. Уход за кожей вокруг глаз
Морщинки под глазами могут легко выдать возраст, но только не у кореянки. Патчи под глаза и натуральные кремы для кожи вокруг глаз используют регулярно. Самые эффективные патчи и крем под глаза создан на основе ферментов. Ферментативный крем под глаза с галактомицетами, керамидами и маслом макадамии интенсивно увлажняет, восстанавливает защитные функции и активизирует процессы клеточного обновления.
Средство наносят по особенному, — только безымянным пальцем, поскольку он самый слабый и не травмирует тонкую кожу вокруг глаз.
Эффективную борьбу со старением оказывают патчи под глаза с ферментированными компонентами и экстрактами морских водорослей. Патчи под глаза удерживают влагу, омолаживают и уплотняют кожу лица.
9. Защита микробиома кожи – косметика с пробиотиками и пребиотиками
Микробиомом кожи — это совокупность микроорганизмов, которые обитают как на поверхности, так и в слоях кожи. Они формируют «живой щит» и предотвращают воздействие на кожу внешних факторов (воздух, аллергены и т.д.). Эффективную защиту способен обеспечить только сбалансированный микробиом.
Загрязненный воздух и стресс негативно влияют на микробиом кожи и нарушают его баланс, результатом чего возникает акне, чувствительность, старение и другие кожные заболевания. Косметика с пробиотиками является наиболее эффективным средством восстановления баланса микробиома кожи. Сейчас корейская косметика с пробиотиками притягивает внимание из-за своей эффективности, которые оказывают омоложение, борьбу с акне и чувствительностью, обезвоженостью.
10. «Косметологические процедуры» в домашних условиях
Маски для неинвазивной карбокситерапии — метод восстановления внутритканевого дыхания кожи без иголок. Неинвазивную карбокситерапию применяют курсами в 5 процедур два раза в неделю и как экспресс процедура 1 маску.
Неинвазивная карбокситерапия оказывает моментальный лифтинг эффект, разглаживание морщин, восстановление тона кожи и повышение эластичности.
Корейская косметика: какой она должна быть?
1. Качество корейской косметики
Покупать все косметические средства с отметкой «Сделано в Корее», корейцы не будут. Многие бренды создают косметику специально для экспорта продукции и за счет ухудшения состава уменьшают стоимость самой продукции.
Корейцы знают, что о «работоспособности» продукта говорит натуральный и сбалансированный состав, эффективность которого подтверждено сертификатами GMP и FDA.
2. Состав в косметике
Корейцы любят всякие мимишные бутылочки (ночную маску в виде банана, тканевые маски с рисунком зверушек), но это скорее баловство, чем постоянное использование такой косметики в своей рутине. Корейцы ориентируются на состав и лаконичность продукции.
3. Натуральная корейская косметика
Корейская косметика должна быть натуральной! Очень важно отсутствие искусственных ароматизаторов, отдушек и красителей, спиртов, парабенов и стероидов. Косметика должна быть качественной и давать результат.
Для корейцев очень важно быть ухоженным, с ровным тоном лица и блестящими волосами.
Интенсивная конкуренция среди сотрудников определяет место в компании не только по умственным способностям, но и по соответствию эталону красоты.