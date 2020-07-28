Аппетитный камамбер с ягодным соусом в духовке всего за 20 минут

Камамбер с кисло-сладким соусом – изысканное ресторанное блюдо, которое можно очень легко и просто приготовить дома всего за несколько минут. Мы поделимся как приготовить роскошное блюдо из пикантного сыра с грибным вкусом и ароматными нотками чеснока, травы, орехов и свежих ягод.
Сочетание плавленого сливочного сырного вкуса с кисло-сладким ароматным соусом – безумно райский!
Ингредиенты:
- Камамбер - 240 г
- Оливковое масло - 5 мл
- Для соуса:
- Голубика - 35 г
- Малина - 250 г
- Сахар - 1 ст. ложка
- Срасное сухое вино - 50 мл
Способ приготовления:
Ягоды (можно взять любые на свой вкус) взбиваем блендером до однородности. Добавляем сахар с вином. Еще раз взбиваем блендером.
Переливаем массу в кастрюлю, и на маленьком огне доводим до кипения, помешивая. На это примерно нужно 15-20 минут.
Берем сыр и делаем на верхушке камамбера неглубокую сеточку, с двух сторон.
Смазываем сыр растительным (оливковым) маслом.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Печем камамбер 15-20 минут.
Горячий сыр перекладываем на тарелку и добавляем сверху соус.
По желанию украшаем камамбер целыми ягодами.