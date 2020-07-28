Вт, 28.07.2020

Аппетитный камамбер с ягодным соусом в духовке всего за 20 минут

Camembert

ФОТО: Shutterstock

Камамбер с кисло-сладким соусом – изысканное ресторанное блюдо, которое можно очень легко и просто приготовить дома всего за несколько минут. Мы поделимся как приготовить роскошное блюдо из пикантного сыра с грибным вкусом и ароматными нотками чеснока, травы, орехов и свежих ягод.

Сочетание плавленого сливочного сырного вкуса с кисло-сладким ароматным соусом – безумно райский!

Ингредиенты:

  • Камамбер - 240 г
  • Оливковое масло - 5 мл
  • Для соуса:
  • Голубика - 35 г
  • Малина - 250 г
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Срасное сухое вино - 50 мл

Способ приготовления: 

Ягоды (можно взять любые на свой вкус) взбиваем блендером до однородности. Добавляем сахар с вином. Еще раз взбиваем блендером.

Переливаем массу в кастрюлю, и на маленьком огне доводим до кипения, помешивая. На это примерно нужно 15-20 минут.

Берем сыр и делаем на верхушке камамбера неглубокую сеточку, с двух сторон.

Смазываем сыр растительным (оливковым) маслом.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Печем камамбер 15-20 минут.

Горячий сыр перекладываем на тарелку и добавляем сверху соус.

По желанию украшаем камамбер целыми ягодами.

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