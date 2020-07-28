Аппетитный камамбер с ягодным соусом в духовке всего за 20 минут

Камамбер с кисло-сладким соусом – изысканное ресторанное блюдо, которое можно очень легко и просто приготовить дома всего за несколько минут. Мы поделимся как приготовить роскошное блюдо из пикантного сыра с грибным вкусом и ароматными нотками чеснока, травы, орехов и свежих ягод.