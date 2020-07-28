Лучшие общественные места, где можно заняться сексом

Одежда

При выборе одежды в первую очередь руководствуйтесь легким доступом к нужным частям тела, а также возможностью эти части максимально быстро прикрыть. Естественно, не рекомендуются разного рода брюки, особенно узкие или стретч, дабы не засветить прекрасную попу перед широкой общественностью. Подойдут длинные юбка или платье (можно даже эластичное, но не слишком обтягивающее). Быстрый доступ к груди обеспечат стретчевые топы с минимальным количеством застежек, а также удобный лифчик (или его отсутствие).

Место

Собралась? Оделась? Остается решить, где и как. Пусть право выбора останется за тобой. Твой бойфренд точно не будет против сюрпризов.

МЕСТО: автомобиль

ШАГ 1: Откинь пассажирское кресло назад примерно на 45 градусов.

ШАГ 2: Он ложится на сиденье, расстегивает штаны. Ты прыгаешь к нему на колени, приподнимаешь юбку, отодвигаешь трусики (если не забыла их сегодня надеть), освобождаешь грудь.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Береги голову.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Переднее, заднее сиденья и даже багажник (если у вас универсал) позволяют принять практически любую позу.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Даже глухая тонировка - yвы! - вам не поможет. Ритмичные недвусмысленные раскачивания авто не оставят сомнений у случайных прохожих, чем вы там занимаетесь.

МЕСТО: туалет ресторана или клуба

ШАГ 1: Как бы невзначай покажи ему грудь или погладь ногой под столом. Затем проследуй к туалетам. Лучше – вместительный туалет для мам с младенцами. Повесь на дверь кусок туалетной бумаги, чтобы он понял, в какой ты кабинке.

ШАГ 2: Садись на сиденье унитаза (предварительно закрыв крышку). Так ты сможешь эрегировать его член ртом (если он еще не возбудился) и смазать его лубрикантом.

ШАГ 3: Он садится на сиденье унитаза, ты удобно располагаешься сверху.

ШАГ 4: Возвращайтесь к столу, для правдоподобности не забыв спустить воду.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: С учетом наших реалий советуем тщательно выбирать места. Минимальные требования: народу не очень много, в туалете чисто, кабинки довольно широкие. Нашли? Да вы настоящие везунчики! Если есть чем - протрите крышку унитаза (хотя бы влажными гигиеническими салфетками). Теперь постелите сверху бумажные полотенца или туалетную бумагу. Даже в пылу страсти постарайтесь лишний раз не касаться поверхностей.

МЕСТО: лифт

ШАГ 1: Войдите в лифт высокого здания и нажмите кнопку последнего этажа. Если в лифте есть камера, прикройте ее чем-нибудь (не забудьте потом второпях то, чем прикрыли).

ШАГ 2: Обеспечь доступ ко всем лакомым местам.

ШАГ 3: Ты приподнимаешь ногу и даешь ему войти в себя (воспользоваться интимной смазкой лучше заранее).

ШАГ 4: Если в лифте есть поручни, ты можешь сесть на них, обвив ногами его тело. Для особых ощущений выберите лифт с зеркалами.

ШАГ 5: Поправив прическу, застегнув все нужное, не забудьте снять с камеры трусики. Радуйтесь, что вы не попались!

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не делайте слишком резких движений и старайтесь не раскачивать лифт, а то застрянете.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Воспользуйтесь кнопкой “Стоп”, чтобы растянуть удовольствие. Только помните, что оно может продлиться о-очень долго.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Еще одна доступная позиция - “он сзади”.

МЕСТО: примерочная в магазине

ШАГ 1: Выбирайте примерочные побольше, желательно с закрывающимися дверями, а не со шторами. Обратите внимание на то, какая из стен выдержит давление двух тел. Возьми побольше вещей, зайди в примерочную.

ШАГ 2: Ты можешь даже заранее раздеться, для примерочных это нормально. Попроси своего парня зайти и “оценить” твой наряд (к этому времени ты уже можешь быть в костюме Евы).