О дефиците каких веществ может рассказать состояние кожи?

Специалист от журнала Marie Claire постаралась подробно ответить на вопросы.



К сожалению, современная пища, даже очень разнообразная и сбалансированная, не удовлетворяет тому количеству минералов, витаминов и коллагена, которое необходимо организму для полноценного поддержания здоровья, а значит и красоты.

В этой ситуации на помощь может прийти новое поколение БАДов и витаминно-минеральные комплексы, которые обобщенно называют «нутрикосметикой». Это особая группа средств, состав которых воздействует непосредственно на состояние кожи, волос и ногтей. Представляем краткий гид по тому, какие именно компоненты должны содержать в своих формулах подобные средства, и какие задачи они призваны решать.

Минеральные вещества

Железо

Бледность и шелушение кожи, истонченные сухие волосы, слоящиеся ломкие ногти — признаки нехватки железа. Восполнить его дефицит можно, увеличив потребление говядины, белых бобов, шпината, брокколи, чернослива, яблок.

Магний

Неровности, сухость и покраснение кожи, сосудистая сеточка и отеки свидетельствуют о нехватке магния, который содержится в шпинате, черных бобах, тыквенных семечках, орехах, горьком шоколаде.

Цинк

Признаки дефицита цинка: угри, расслоение ногтей и белые точки на них, выпадение волос, экзема или дерматит, медленное заживление ранок. Цинк отвечает за гидро-липидный барьер, защиту кожи от ультрафиолета и является мощным антиоксидантом. Больше всего цинка содержится в морепродуктах, свинине, телячьей печени, твердых сырах, орехах и семечках.

Кальций

Проблемные зубы, ломкие ногти и волосы — признаки дефицита кальция. Чтобы поддерживать в норме уровень этого минерала, необходимо каждый день потреблять минимум три порции молока или йогурта, а также есть творог, сыр, рыбу, яйца, орехи и зеленые овощи.

Гиалуроновая кислота

Ее дефицит приводит к потере кожей влаги, шелушению, воспалениям и раздражениям на коже, морщинах. Основные источники гиалуроновой кислоты — соя, картофель и свекла.

Эластин

При нехватке эластина кожа теряет эластичности, упругость, усиливается образование морщин и складок. Содержится в растительной пище: абрикосах, черешне, облепихе, помидорах, свекле, черной смородине, малине, пророщенной пшенице.

Потеря упругости и провисание кожи — главные признаки дефицита коллагена. Он содержится в капусте, авокадо, рыбе, красных овощах и фруктах.

Витамины

А

При дефиците: шелушится кожа на лице, сухая кожа на локтях, секутся волосы, появляется пигментация. Восполнить нехватку этого витамина помогут печень трески, яйца, говяжья печень, морковь, абрикосы, тыква, дыня, розовые грейпфруты, шпинат.

B2

Антисеборейный витамин, при нехватке которого появляются трещинки в углах губ. Содержится в белых сушеных грибах, говяжьих почках и печени, сырах.

В3

Воспаление, сухость и шелушение кожи, акне, гиперпигментация и краснота — признаки дефицита В3. Восполнить его можно, добавив в меню курицу, яйца и йогурты, белую фасоль.

В5

О нехватке пантотеновой кислоты свидетельствуют шелушение кожи, стремительная седина и выпадение волос. Больше всего витамина В5 содержится в куриных желтках, горохе, отрубях, арахисе.

В6

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Язвочки во рту, истончение и выпадение волос, повреждения кожи — признаки дефицита В6. Добавьте в рацион лосось, авокадо, бананы, курятину, говяжью печень, фасоль и сою, креветки, чернослив, семена подсолнечника.

В7

Нехватка этого витамина — редкий случай. Но при выпадении волос, сухости кожи, отечности языка, расслаивании и ломкости ногтей следует увеличить присутствие в рационе печени, яиц, овсянки и гороха, дрожжей, орехов.

С

Один из самых мощных антиоксидантов. Поддерживает здоровье зубов, участвует в создании коллагена, повышающего упругость кожи. Обладает заживляющим и противовоспалительным действием. Помогает нашей коже выглядеть молодой и здоровой. Витамин С содержится в цитрусовых, киви, клубнике, манго, ананасах, сладком перце и капусте. Также его добавляют в косметическую продукцию.

Е

Этот витамин — иммуномодулятор и антиоксидант. Он способствует усвоению витамина С, способствует укреплению и росту волос и ногтей, защищает и восстанавливает кожу, делая ее упругой и гладкой. Он содержится в зародышах пшеницы, растительных маслах, орехах и сое.

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