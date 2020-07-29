Не просто аксессуар: почему Елизавета почти всегда носит перчатки

За десятилетия правления Ее Величество появлялась на публике бессчетное количество раз, почти каждый из которых был детально подуман и подготовлен в соответствии со случаем. В самом начале распроастранения коронавируса многие отметили, что Елизавета, давно не появлявшаяся на официальных мероприятиях в перчатках, вновь начала носить этот аксессуар. На этот раз мера была подиктована соображениями безопасности, но что же заставляло ее постоянно включать перчатки в свои повседневные образы в прошедшие годы?

Все дело в том, что королева, которую усредно готовят к каждому событию, тщательно оберегается от всевозможных рисков. Елизавете II приходится встречаться с большим количеством людей, постоянно приветствовать их и пожимать руки. Перчатки призваны защитить монарха от микробов и других потенциальных опасностей, ведь у Ее Величества просто нет времени на то, чтобы болеть.

Britain's Queen Elizabeth departs from St Mary Magdalene's church on the Sandringham estate in eastern England, Britain January 12, 2020. REUTERS/Chris Radburn Королева Великобритании Елизавета II. ФОТО: CHRIS RADBURN/REUTERS

Стоит отметить, что королеве не подойдут абстрактные перчатки. На протяжении многих лет она носит пары производства Cornelia James - они должны быть изготовлены либо из чистейшего хлопка с обработкой под велюр, либо из более легкого швейцарского джерси. Обычно Ее Величество придерживается линий Francesca или, что еще больше соответствует ее статусу, Regina. Бренд Cornelia James полюбился Елизавете со времен их с принцем Филиппом медового месяца в конце 1947 года.

Креативный директор марки Женевьева Джеймс - дочь основательницы, Корнелии Джеймс, удостоенной королевского ордера поставщика перчаток Ее Величества. Джеймс с готовностью поведала изданию Good Housekeeping о привязанности Елизаветы к аксессуару, свидетельствующему о ее особом статусе. По мнению Женевьевы, хотя перчатки выполняют абсолютно утилитарную функцию, они стали частью запоминающегося образа Ее Величества, как и, скажем, ее знаменитые шляпки.

Елизавета на Royal Windsor Cup, 23 июня 2019 ФОТО: Shutterstock

«Во-первых, это стильно. Во-вторых, практично», - констатировала Женевьева Джеймс. По ее оценкам Женевьевы, бренд, основанный ее матерью, сделал для королевы приблизительно 60 или 70 пар перчаток, на изготовление каждой из которых уходит не менее 45 минут. Эти цифры свидетельствуют о том, что королева совсем не расточительна. Сейчас пара стоит приблизительно 110 фунтов, и известно, что Елизавета хранила некоторые из них по 40 лет. Изданию Reader’s Digest Джеймс сообщила: «Думаю, что члены королевской семьи хотят, чтобы их считали экономными, а не тратящими большие суммы на подобные вещи».

Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 21 мая 2018 ФОТО: SCANPIX