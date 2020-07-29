Ср, 29.07.2020

ФОТО ⟩ «Давайте поддерживать друг друга»: резко постаревшая Шерон Стоун показала свое лицо

Шерон Стоун

ФОТО: Rights Managed / CAROLCO PICTURES / LE STUDIO CAN

В последнее время Шерон Стоун редко появляется на публике, но любит делиться кадрами в социальных сетях, на которых показывает себя, своих близких друзей, родственников и домашних питомцев. Недавно популярная актриса опубликовала новое фото в Instagram. Снимки актрисы в купальнике имели большой ажиотаж в Сети. Как же отреагировали ее поклонники и к чему призывает актриса - читайте далее. 

Актриса присоединилась к популярному челленджу, продемонстрировав свое лицо крупным планом.

Шэрон Стоун

ФОТО: Anita Bugge/ZUMAPRESS.com

Стоит отметить, что Шерон относится к той категории женщин, которые считают, что возраст – это всего лишь цифра. Знаменитость никогда не пыталась  увековечить свою молодость, и не сделала ни одной  подтяжки лица. Шерон сообщила, что принимает свой возраст и будет стареть естественно.

Так, в Instagram звезды появилось откровенное фото, на котором можно увидеть лицо 62-летней актрисы со всеми морщинами и возрастной пигментацией. Шерон смотрит прямо в камеру. Волосы Стоун коротко подстрижены и слегка взъерошены. 

«Вызов принят. Женщины, поддерживающие женщин. Давайте поддерживать друг друга»,- подписала публикацию знаменитость. 

Поклонники, в особенности женщины, поддержали актрису и наперебой восхищались ее роскошными формами и природной красотой.

НАВЕРХ