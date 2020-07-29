ФОТО ⟩ «Давайте поддерживать друг друга»: резко постаревшая Шерон Стоун показала свое лицо

В последнее время Шерон Стоун редко появляется на публике, но любит делиться кадрами в социальных сетях, на которых показывает себя, своих близких друзей, родственников и домашних питомцев. Недавно популярная актриса опубликовала новое фото в Instagram. Снимки актрисы в купальнике имели большой ажиотаж в Сети. Как же отреагировали ее поклонники и к чему призывает актриса - читайте далее.
Актриса присоединилась к популярному челленджу, продемонстрировав свое лицо крупным планом.
Стоит отметить, что Шерон относится к той категории женщин, которые считают, что возраст – это всего лишь цифра. Знаменитость никогда не пыталась увековечить свою молодость, и не сделала ни одной подтяжки лица. Шерон сообщила, что принимает свой возраст и будет стареть естественно.
Так, в Instagram звезды появилось откровенное фото, на котором можно увидеть лицо 62-летней актрисы со всеми морщинами и возрастной пигментацией. Шерон смотрит прямо в камеру. Волосы Стоун коротко подстрижены и слегка взъерошены.
«Вызов принят. Женщины, поддерживающие женщин. Давайте поддерживать друг друга»,- подписала публикацию знаменитость.
Поклонники, в особенности женщины, поддержали актрису и наперебой восхищались ее роскошными формами и природной красотой.