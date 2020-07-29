ФОТО ⟩ «Давайте поддерживать друг друга»: резко постаревшая Шерон Стоун показала свое лицо

В последнее время Шерон Стоун редко появляется на публике, но любит делиться кадрами в социальных сетях, на которых показывает себя, своих близких друзей, родственников и домашних питомцев. Недавно популярная актриса опубликовала новое фото в Instagram. Снимки актрисы в купальнике имели большой ажиотаж в Сети. Как же отреагировали ее поклонники и к чему призывает актриса - читайте далее.