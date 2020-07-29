Самые необычные предметы, которые есть в школах разных стран

Некоторые занятия в школах мира могут вызвать немало удивления у жителей Эстонии, и, может вызвать желание переехать. Математику, язык, историю изучают все, но некоторые страны могут действительно поразить креативностью. Некоторые школьные предметы в них крайне необычны и оттого притягательны.
Вот какие неординарные предметы есть в школах разных стран:
Серфинг, Австралия
Природа Австралии создана для того, чтобы заниматься серфингом, поэтому этот вид спорта входит даже в программы некоторых школ. А что, отличная альтернатива баскетболу или челночному бегу.
Созерцание красоты природы, Япония
Такому занятию посвящен целый школьный предмет — дети учатся видеть эстетику, понимать ее и восхищаться тем, как совершенна природа этого мира.
В принципе японцам, которые считаются нацией трудоголиков (их рабочий день в среднем продолжается 10 часов, а выходные и отпуски они берут нечасто), такой предмет будет очень полезен — нужно учиться останавливаться, жить в моменте и наблюдать за красотой окружающего мира.
Ведение спора, Нидерланды и Израиль
В этих странах детей на отдельном уроке учат вести дискуссии и диспуты по всем стандартам, не переходя на личности и грамотно аргументируя свою позицию.
Научные открытия, США
В некоторых школах США есть предмет под названием "Научные открытия", на котором дети придумывают и создают проекты, а затем их презентуют.
Подборкой поделился портал Clutch.
Дорогие читательницы, а у ваших детей в школах есть интересные предметы? Если да - оставляйте комментарии.