Самые необычные предметы, которые есть в школах разных стран

Вот какие неординарные предметы есть в школах разных стран:

Серфинг, Австралия

Природа Австралии создана для того, чтобы заниматься серфингом, поэтому этот вид спорта входит даже в программы некоторых школ. А что, отличная альтернатива баскетболу или челночному бегу.

Созерцание красоты природы, Япония

Такому занятию посвящен целый школьный предмет — дети учатся видеть эстетику, понимать ее и восхищаться тем, как совершенна природа этого мира.

В принципе японцам, которые считаются нацией трудоголиков (их рабочий день в среднем продолжается 10 часов, а выходные и отпуски они берут нечасто), такой предмет будет очень полезен — нужно учиться останавливаться, жить в моменте и наблюдать за красотой окружающего мира.

Ведение спора, Нидерланды и Израиль

В этих странах детей на отдельном уроке учат вести дискуссии и диспуты по всем стандартам, не переходя на личности и грамотно аргументируя свою позицию.

Научные открытия, США

В некоторых школах США есть предмет под названием "Научные открытия", на котором дети придумывают и создают проекты, а затем их презентуют.

Подборкой поделился портал Clutch.