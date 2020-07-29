Пт, 31.07.2020

ВИДЕО ⟩ Феминизм, культ вагины, геи: Лобода в образе роковой соблазнительницы оседлала коня в новом клипе

Светлана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Певица Светлана Лобода презентовала поклонникам новый и весьма дерзкий клип. 

Певица Светлана Лобода обожает удивлять фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница звезды насчитывает более 5,9 млн подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Светлана Лобода.

ФОТО: Instagram

На днях Лобода опубликовала небольшой фрагмент из нового клипа. Певица решила не только сменить имидж, прическу, но и стиль. В ролике видно, как артистка качается на игрушечной лошадке красного цвета в необычных сапогах вокруг огромного стола, за которым сидят гости в костюмах. При этом рядом со Светланой играл скрипач с горящей головой, пишет портал Clutch.

"Вас ждет большой сюрприз, Дамы и Господа!!! ПРЕМЬЕРА 🔥🔥🔥 31.07 #BOOMBOOM",

 - написала в подписи к видео Лобода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Режиссером видео выступил комик Александр Гудков, известный яркими постановками и смелыми клипами.

В новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги – Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие.

Отметим, что музыкальное видео собрало больше дизлайков, чем лайков. 

А вы что думаете насчет нового клипа Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях! 

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