ВИДЕО ⟩ Феминизм, культ вагины, геи: Лобода в образе роковой соблазнительницы оседлала коня в новом клипе

Певица Светлана Лобода обожает удивлять фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница звезды насчитывает более 5,9 млн подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

На днях Лобода опубликовала небольшой фрагмент из нового клипа. Певица решила не только сменить имидж, прическу, но и стиль. В ролике видно, как артистка качается на игрушечной лошадке красного цвета в необычных сапогах вокруг огромного стола, за которым сидят гости в костюмах. При этом рядом со Светланой играл скрипач с горящей головой, пишет портал Clutch.