ВИДЕО ⟩ Феминизм, культ вагины, геи: Лобода в образе роковой соблазнительницы оседлала коня в новом клипе

Певица Светлана Лобода презентовала поклонникам новый и весьма дерзкий клип.
Певица Светлана Лобода обожает удивлять фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница звезды насчитывает более 5,9 млн подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
На днях Лобода опубликовала небольшой фрагмент из нового клипа. Певица решила не только сменить имидж, прическу, но и стиль. В ролике видно, как артистка качается на игрушечной лошадке красного цвета в необычных сапогах вокруг огромного стола, за которым сидят гости в костюмах. При этом рядом со Светланой играл скрипач с горящей головой, пишет портал Clutch.
"Вас ждет большой сюрприз, Дамы и Господа!!! ПРЕМЬЕРА 🔥🔥🔥 31.07 #BOOMBOOM",
- написала в подписи к видео Лобода.
Режиссером видео выступил комик Александр Гудков, известный яркими постановками и смелыми клипами.
В новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги – Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие.
Отметим, что музыкальное видео собрало больше дизлайков, чем лайков.
А вы что думаете насчет нового клипа Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!