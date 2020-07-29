Под сатанинские мотивы: Лобода в образе роковой соблазнительницы оседлала коня в новом клипе

Певица Светлана Лобода обожает удивлять фанатов яркими образами и смелыми выходками. Instagram-страница звезды насчитывает более 5,9 млн подписчиков, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Светлана Лобода. ФОТО: Instagram

Так, на днях Лобода опубликовала небольшой фрагмент из нового клипа. Певица решила не только сменить имидж, прическу, но и стиль. В ролике видно, как артистка качается на игрушечной лошадке красного цвета в необычных сапогах вокруг огромного стола, за которым сидят гости в костюмах. При этом рядом со Светланой играл скрипач с горящей головой, пишет портал Clutch.

"Вас ждет большой сюрприз, Дамы и Господа!!! ПРЕМЬЕРА 🔥🔥🔥 31.07 #BOOMBOOM",

- написала в подписи к видео Лобода.

Отметим, что режиссером видео выступил комик Александр Гудков, известный яркими постановками и смелыми клипами.

"Что за сатанинские мотивы?", "ух, должно быть ярко и интересно", "ждем с нетерпением!", "от Гудкова можно ожидать чего-угодно, должно быть круто", "вау, скорее бы", - комментируют анонс клипа поклонники Лободы.