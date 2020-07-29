Парадоксы мужской любви: почему мужчина заполучает женщину, а потом теряет интерес

Психолог проанализировал ситуацию, в которой мужчина сначала завоевывает женщину, а потом, когда она покоряется ему, теряет к ней интерес. Почему так происходит, делится портал Clutch.
Эксперт семейных отношений Алексей Скурихин рассказал о парадоксах мужской любви, почему преданная женщина становится неинтересной, а также как создать такую семейную жизнь, из которой не хочется сбежать. Оказывается, такие проблемы касаются всех людей. И большинство просто не понимают, что с этим делать.
Мужчина желает получить над женщиной контроль. Но когда она «сдалась», она становится ему неинтересна, и он снова бросается в погоню за новой «жертвой». Почему так? Обсудим это. ⠀
Вокруг есть множество подтверждений этой мысли. Но! Это свойственно парам, в которых один из супругов «запутался в жизни».
Это не обязательно только мужчина. Распространенное женское «Я не хочу ничего решать, я же девочка» – это тоже является признаком инфантильности, безответственности и стремлению к паразитизму.
На самом деле все люди стремятся контролировать друг друга. Но одни используют этот контроль для разрушения, а другие для развития. И в этом состоит главное отличие!
Чтобы увидеть, как человек поведет себя с вами, получив хотя бы небольшую власть, нужно сначала предоставить ему эту власть. И наблюдать, как он или она ею распоряжаются.
Не стоит думать, что если мужчина унижает женщину, то он вдруг превратится в заботливого папочку или мужа, если родить ему ребенкa.
Также глупо полагать, что девушка, действующая на мужчину разрушающе, станет любящей и нежной, если вручить ей обручальное кольцо и обеспечивать все ее прихоти финансовыми средствами…
Когда семейные цели достигнуты, нужно перейти в режим «сохранения отношений», при этом сфокусировав внимание на успехах в других делах, в здоровье, работе и остальном.
Но люди часто поступают иначе: получив успехи в каой-либо области, они начинают скучать, и вместо того, чтобы развиваться, начинают разрушать достигнутое. Это делается чтобы начать «игру» сначала, чтобы еще раз получить в удовольствие от новых (на самом деле, старых) побед.
И вот мои рекомендации:
- Начиная отношения, позаботьтесь о том, что будете делать, когда достигните первых целей. Поставьте перед собой эти цели и подумайте, как развиваться дальше, когда цели будут достигнуты.
- Учитесь выявлять подавляющих людей (тех, кто учит вас жить и рассказывает, как «надо») и не давать им на себя влиять.