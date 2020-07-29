Парадоксы мужской любви: почему мужчина заполучает женщину, а потом теряет интерес

Эксперт семейных отношений Алексей Скурихин рассказал о парадоксах мужской любви, почему преданная женщина становится неинтересной, а также как создать такую семейную жизнь, из которой не хочется сбежать. Оказывается, такие проблемы касаются всех людей. И большинство просто не понимают, что с этим делать.

Мужчина желает получить над женщиной контроль. Но когда она «сдалась», она становится ему неинтересна, и он снова бросается в погоню за новой «жертвой». Почему так? Обсудим это. ⠀

Вокруг есть множество подтверждений этой мысли. Но! Это свойственно парам, в которых один из супругов «запутался в жизни».

Это не обязательно только мужчина. Распространенное женское «Я не хочу ничего решать, я же девочка» – это тоже является признаком инфантильности, безответственности и стремлению к паразитизму.

Мужчина смотрит в сторону. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

На самом деле все люди стремятся контролировать друг друга. Но одни используют этот контроль для разрушения, а другие для развития. И в этом состоит главное отличие!

Чтобы увидеть, как человек поведет себя с вами, получив хотя бы небольшую власть, нужно сначала предоставить ему эту власть. И наблюдать, как он или она ею распоряжаются.

Не стоит думать, что если мужчина унижает женщину, то он вдруг превратится в заботливого папочку или мужа, если родить ему ребенкa.

Также глупо полагать, что девушка, действующая на мужчину разрушающе, станет любящей и нежной, если вручить ей обручальное кольцо и обеспечивать все ее прихоти финансовыми средствами…

Когда семейные цели достигнуты, нужно перейти в режим «сохранения отношений», при этом сфокусировав внимание на успехах в других делах, в здоровье, работе и остальном.

Но люди часто поступают иначе: получив успехи в каой-либо области, они начинают скучать, и вместо того, чтобы развиваться, начинают разрушать достигнутое. Это делается чтобы начать «игру» сначала, чтобы еще раз получить в удовольствие от новых (на самом деле, старых) побед.

И вот мои рекомендации: