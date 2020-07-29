В моду вошли вьетнамки на тонких каблуках

Кажется, каждая вещь, которую носит Ким Кардашьян, обречена стать модной. Облегающие миди-юбки, нюдовые оттенки, брюки карго (и только обтягивающие комбинезоны, к счастью, пока обошла эта участь). Год назад все забавлялись над дивой, которая все лето ходила во вьетнамках на каблуке. А в этом году обувь появилась в коллекциях сотен брендов и, конечно же, на модных инфлюенсерах.
Вьетнамки все-таки немного трансформировались — кроме каблуков на большинстве моделей появились кожаные завязки, а перемычки стали немного шире (а некоторые полностью обхватывают палец).
Нет, носить такие вьетнамки нужно не на пляж и дачу, а прямо в городе — с самыми модными нарядами. Модницы чаще всего сочетают вьетнамки на каблуках с широкими брюками (кожаные ленты, кстати, можно обвязать прямо вокруг штанин), юбками-миди и длинными «пляжными» платьями.
За вдохновением для ультрамодного образа заглядываем в инстаграмы главных модниц — кроме Ким тренд оценила Рози Хантингтон-Уайтли, Леони Ханна, Каролина Даур и другие (больше фото смотри в галерее выше).