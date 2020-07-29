В моду вошли вьетнамки на тонких каблуках

Кажется, каждая вещь, которую носит Ким Кардашьян, обречена стать модной. Облегающие миди-юбки, нюдовые оттенки, брюки карго (и только обтягивающие комбинезоны, к счастью, пока обошла эта участь). Год назад все забавлялись над дивой, которая все лето ходила во вьетнамках на каблуке. А в этом году обувь появилась в коллекциях сотен брендов и, конечно же, на модных инфлюенсерах.