«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиака

Смотрите перечень наиболее подходящих имен для мальчиков и девочек, по мнению астрологов и именологов.

Овен

Представители этого знака эмоциональны, общительны и в раннем возрасте зачастую чрезмерно энергичны. Эти прирожденные лидеры любопытны и требуют к себе повышенного внимания. У Овнов часто меняются интересы и увлечения. Из-за нехватки терпения и неусидчивости они могут показывать плохие результаты в учебе.

Лучшие имена: Арсений, Руслан, Георгий, Валерий; Алиса, Злата, Кира, Варвара.

Телец

Им свойственна рассудительность и стабильность в интересах. Они более спокойны и усидчивы, чем Овны, но столь же упрямы. Это качество часто мешает им, особенно в раннем возрасте. Впрочем, Тельцы рано начинают взрослеть.

Лучшие имена: Артем, Егор, Тарас, Петр; Оксана, Виктория, Тамара, Дарья.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием подвижны, общительны и любопытны. Им не сидится на месте, отчего трудно сконцентрироваться на насущных делах, включая обучение. Разносторонняя одаренность также мешает Близнецам целиком посвятить себя одному занятию. Среди их отрицательных качеств отмечают излишнюю прямолинейность и нетактичность.

Лучшие имена: Анатолий, Глеб, Елисей, Константин; Валерия, Елизавета, Кристина, Евгения.

Рак

Считается одним из самых чувствительных знаков зодиака. Эмоциональные и творческие Раки чутко и остро реагируют на отношения к себе и все принимают близко к сердцу. Их легко обидеть, они склонны к унынию, в детстве могут проявлять несамостоятельность.

Лучшие имена: Илья, Максим, Григорий, Станислав; Елена, Диана, София, Яна.

Лев

Отъявленные самолюбы-Львы не могут жить без внимания к себе и стараются во всем быть лучшими. В этом им помогает врожденная уверенность в себе. Они эгоистичны, властны, зато им присущи артистичность и харизма.

Лучшие имена: Артур, Даниил, Кирилл, Лев; Агата, Илона, Роза, Юлиана.

Дева

Вдумчивые Девы постоянно ищут пищу для ума, любят познавать и успешны в учебе. Они тихи, наблюдательны. Но критическое мышление не всегда играет им на руку. Они склонны критиковать как других, так и себя, из-за чего нередко опускают руки.

Лучшие имена: Денис, Игнат, Никита, Тимофей; Анастасия, Ксения, Ирина, Татьяна.

Весы

Миролюбивые, вежливые и общительные Весы в детстве могут проявлять капризность. Им свойственна нерешительность даже в мелочах, отчего поначалу они полагаются на родителей. Чтобы это не переросло в привычку, важно приучить их к самостоятельному принятию решений.

Лучшие имена: Альберт, Евгений, Олег, Павел; Алена, Вероника, Мира, Полина.

Скорпион

Сила Скорпионов проявляется как в положительном, так и отрицательном ключе. Они самостоятельны, стойки, но воинственны и своевольны. Могут проявлять излишнюю агрессию, потому что им трудно сдерживать эмоции. Часто это отталкивает окружающих.

Лучшие имена: Василий, Сергей, Родион, Юрий; Александра, Екатерина, Жанна, Людмила.

Стрелец

Представителей этого знака объединяет энергичность, любознательность и непоседливость. Им трудно сконцентрироваться на одном деле, что мешает домашним хлопотам и учебе. В детском стремлении к самостоятельному изучению окружающего мира Стрельцы стараются отойти от родительского контроля.

Лучшие имена: Адам, Борис, Владислав, Роман; Василина, Татьяна, Маргарита, Марина.

Козерог

Наиболее спокойный и серьезный знак зодиака. Козероги проницательны и внимательны, обладают высокими амбициями, нередко завышенными. Они могут отдавать все силы любимым занятиям, не уделяя должного внимания остальным. Склонны сдерживать эмоции, что не всегда помогает по жизни.

Лучшие имена: Артем, Григорий, Игорь, Ростислав; Вера, Инна, Наталья, Каролина.

Водолей

Этот знак заслужил популярность самого оригинального и свободолюбивого в зодиакальном круге. Его представители активны, независимы, с раннего детства увлекаются всем необычным и не признают правила. Поэтому родителям Водолея часто советуют следить за увлекающимся отпрыском, чтобы тот не попал в неприятности.

Лучшие имена: Виталий, Всеволод, Герман, Леонид; Алина, Виолетта, Нонна, Ульяна.

Рыбы

Фантазеры-Рыбы склонны замыкаться в себе и жить в собственном мире. Они мечтательны, романтичны и ранимы. Им бывает сложно адаптироваться в среде других людей. Оттого важно с детства ограждать их от конфликтов в семье и поводов для уныния, пишет портал 5-tv.ru.