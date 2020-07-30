РЕЦЕПТ ⟩ Ризотто на русский манер - Гречотто

Гречотто - прекрасная альтернатива знаменитому итальянскому блюду ризотто.
Ингредиенты:
- Бульон овощной 500 мл
- Вино белое сухое 100 мл
- Крупа гречневая 1 ст.
- Лук репчатый 1 шт.
- Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л.
- Масло топлёное 20 г
- Сливки 10% 4 ст. л.
- Соль 1 ч. л.
- Сыр Пармезан 50 г
- Тимьян (Чабрец) сухой 0.3 ч. л.
- Чеснок 2 зубчик
- Шампиньоны свежие
Приготовление:
- Гречневую крупу перебрать, промыть, просушить на горячей сковороде. Обжарить, помешивая в течение 7-10 минут.
- На горячей сковороде смешать оливковое и топлёное масло. Лук и чеснок очистить, нарезать мелким кубиком. Пассеровать в течение 3-5 минут до прозрачности. Добавить тимьян.
- Грибы очистить, вымыть, просушить. Добавить в сковороду к подготовленному луку. Перемешать. Обжарить грибы в течение 7 минут.
- Добавить к овощам подготовленную гречневую крупу. Обжарить, помешивая, в течение 5 минут.
- Тонкой струйкой, малыми порциями (пусть впитывается в крупу) вливать в сотейник горячий овощной бульон.
- Посолить по вкусу. Накрыть сотейник крышкой. Тушить в течение 25-30 минут на среднем огне.
- Когда гречневая крупа будет в стадии «аль денте» (бульон должен впитаться в крупу), добавить вино. Увеличить огонь.
- Подготовить сыр. Мелко натереть его.
- Сливки нагреть на тихом огне. Когда вино выпарится, добавить сливки в сотейник. Перемешать.
- Сразу же добавить сыр, перемешивая ложкой. Чтобы сыр и сливки соединились с гречкой, подержать на медленном огне минуты 3.
- Гречётто готово. Подавать горячим к обеду со свежими овощами или салатом.
Рецептом поделился вебсайт Webspoon.ru.