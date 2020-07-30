Чт, 30.07.2020

РЕЦЕПТ ⟩ Ризотто на русский манер - Гречотто

Гречотто

ФОТО: pinterest.com

Гречотто - прекрасная альтернатива знаменитому итальянскому блюду ризотто.

Ингредиенты:

  • Бульон овощной 500 мл
  • Вино белое сухое 100 мл
  • Крупа гречневая 1 ст.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Масло оливковое Extra Virgin 3 ст. л.
  • Масло топлёное 20 г
  • Сливки 10% 4 ст. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Сыр Пармезан 50 г
  • Тимьян (Чабрец) сухой 0.3 ч. л.
  • Чеснок 2 зубчик
  • Шампиньоны свежие

Приготовление:

  1. Гречневую крупу перебрать, промыть, просушить на горячей сковороде. Обжарить, помешивая в течение 7-10 минут.
  2. На горячей сковороде смешать оливковое и топлёное масло. Лук и чеснок очистить, нарезать мелким кубиком. Пассеровать в течение 3-5 минут до прозрачности. Добавить тимьян.
  3. Грибы очистить, вымыть, просушить. Добавить в сковороду к подготовленному луку. Перемешать. Обжарить грибы в течение 7 минут.
  4. Добавить к овощам подготовленную гречневую крупу. Обжарить, помешивая, в течение 5 минут.
  5. Тонкой струйкой, малыми порциями (пусть впитывается в крупу) вливать в сотейник горячий овощной бульон.
  6. Посолить по вкусу. Накрыть сотейник крышкой. Тушить в течение 25-30 минут на среднем огне.
  7. Когда гречневая крупа будет в стадии «аль денте» (бульон должен впитаться в крупу), добавить вино. Увеличить огонь. 
  8. Подготовить сыр. Мелко натереть его.
  9. Сливки нагреть на тихом огне. Когда вино выпарится, добавить сливки в сотейник. Перемешать.
  10. Сразу же добавить сыр, перемешивая ложкой. Чтобы сыр и сливки соединились с гречкой, подержать на медленном огне минуты 3. 
  11. Гречётто готово. Подавать горячим к обеду со свежими овощами или салатом.

Рецептом поделился вебсайт Webspoon.ru

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