Ничего не добиться — это нормально: как успокоиться и жить с удовольствием

В иные дни мне кажется, что главное, если не единственное, содержание работы психотерапевта — периодически говорить: «Это нормально».

Спокойно, без истерического всхлипа.

В мире щедро выдаваемых диагнозов и советов по прокачке личной эффективности должен, знаете, быть кто-то, кто просто скажет — «это нормально»

Когда прибегаешь с глазами, полными ужаса, и уверенностью, что такого, как у тебя, никогда, нигде и ни у кого, и с тобой что-то фатально не в порядке. Когда стыдно, больно и страшно. Ты мычишь, вращаешь глазами, и кажется, что сердце сейчас лопнет. Где бы оно там ни находилось.

В этот момент очень полезно, чтобы кто-то сказал, что все нормально. В каком-то смысле.

Нормально, когда мы ненавидим близких. Даже детей. Особенно детей.

Нормально, когда мы прожили с человеком 25 лет, и вдруг проснулись, а человек абсолютно чужой, и мы смотрим, и не узнаем это лицо, этот нос и эти губы. Все изменилось за годы, и непонятно, о чем говорить, да и неинтересно.

Нормально, когда умирает родной человек — он, к сожалению, не подписывал с нами контракта на бессмертие.

Нормально, когда пытался приставать пьяный начальник на корпоративе, и потом ощущение, как будто тебя окатили блевотиной с ног до головы.

Нормально, когда ребенок ворует бабушкино фамильное кольцо, чтобы продать его в интернете и купить себе airpods. И потом отрицает, врет и изворачивается.

Нормально, когда он, этот ребенок, сообщает, что не знает, кто ему нравится, мальчики или девочки. Ну подрастет — поймет, рыбы-клоуны вон вообще меняют пол несколько раз в течение жизни.

Нормально — не значит «приятно, расслабься».

И не значит «правильно».

Это значит — так вообще в принципе бывает. Не первый такой случай в истории человечества. В XIII веке случалось и не такое. И с этим можно что-то делать и как-то жить. Тут еще не конец истории.

Нормально видеть, как близкий человек спивается на твоих глазах, и не мочь ничего, ничего, ничего. Нормально — это не в смысле «хорошо». А в смысле — такое гораздо чаще случается, чем мы думаем.

Нормально бояться заглядывать в отношения, потому что там темный колодец, и он засасывает. Нормально жутко трусить, что тебя бросят. И до ужаса бояться смерти и старости. Нормально испытывать сложного оттенка стыд от того, что тебе кажется, что у тебя все хорошо, но на душе как-то вот хреновато.

Нормально «ничего не добиться в жизни». Представляете? Об этом мало говорят, но, если мы заглянем в статистику, «ничего не добиться» — гораздо нормальнее, чем добиться чего-то. В обычном среднем классе всего пара отличников. Остальные — обычные люди.

Скорее всего, абсолютное большинство из нас не добьется примерно ничего. Не откроет теорию относительности, не станет вице-президентом «Газпрома» или профессором Оксфорда, не споет дуэтом с Егором Кридом. Даже не станет главой квартирного товарищества. Кто-то станет, конечно, но здравый смысл подсказывает: должности на всех не хватит.

И это, знаете, ничего.

Нормально не бросать работу юриста в 45, чтобы стать сценаристом, или, следуя зову сердца, идти на сцену танцевать. Вполне, знаете, нормально и здорово остаться юристом. Пусть и поднадоело, но надо оплачивать ипотеку и учебу сына-студента.

Большая часть вещей, которые с нами происходят, намного более нормальна, чем мы думаем. Наткнуться на что-то по-настоящему ненормальное не так-то просто.

Надо прямо постараться. Даже инопланетянами уже никого не удивишь. Не говоря уже о поедании тараканов. Даже тем, что у вас жена — ананас.

Сижу теперь, думаю, можно ли автоматизировать функцию «это нормально» и сделать ее программкой на телефоне.