Пять источников пыли в вашем доме и как обезвредить их за один час

Источник 1. Диван и ковер.

Лайфхак. Чистить ковер и с обратной стороны.

Время уборки: 15 мин.

Диван и ковер занимают первое место в этом списке. Пушистый ворс и мягкая обивка задерживают в себе множество пыли и микроорганизмов. А если у вас дома есть собака или кошка, обычной щетки для очистки будет недостаточно, ведь она убирает только поверхностно: шерсть останется в ворсе ковра и обивке, и через день диван снова неопрятный.

Вот почему важно, чтобы в доме был мощный пылесос, который бы спустя годы убирал так же идеально, как и тогда, когда вы его приобрели. Вооружитесь щелевой насадкой, чтобы вытянуть пыль из складок и швов в обивке дивана. Мягкой щеткой пройдитесь по ковру с обратной стороны.

В турбинных пылесосах есть специальные насадки для уборки шерсти животных. Они имеют внутри валик с резиновыми вставками, который извлекает запутанные волоски, при этом шерсть не наматывается на валик и не застревает. А это значит, что вы не будете каждый раз тратить время еще и на очистку щетки. Согласитесь, приятное преимущество для владельцев домашних любимцев.

Источник 2. Окна и москитные сетки.

Лайфхак. Почистить москитные сетки пылесосом.

Время уборки: 10 мин.

Москитная сетка – замечательное изобретение для защиты от насекомых, тополиного пуха, крупной пыли и мусора с улицы. Через открытое окно проникает множество пыли из воздуха, которая оседает на подоконнике и полу или в лучшем случае – на москитной сетке. Поэтому ее нужно время от времени чистить пылесосом. Особенно если ваш дом расположен недалеко от дороги с оживленным движением транспорта.

Источник 3. Шторы.

Лайфхак. Использовать с пылесосом ракетку для бадминтона.

Время уборки: 10 мин.

Всем хозяйкам известно, что шторы необходимо стирать раз в сезон, минимум 2-3 раза в год. Часто мы вспоминаем об этом тогда, когда от штор уже заметно начинает подниматься пыль. Многие хозяйки снимают щетку с трубки пылесоса для того, чтобы всасывание было мощным, ведь со временем даже новые пылесосы теряют свою мощность.

А чтобы шторы не засосало в трубку, используйте обычную ракетку для бадминтона, которую приложите к щетке. Таким образом вы очистите ткань так, будто это твердая поверхность.

Источник 4. Потолок и углы.

Лайфхак. Убирать «сверху вниз».

Время уборки: 10 мин.

Вспомните, как давно вы убирали потолок? Натяжной потолок протирают тряпкой, смоченной в мыльном растворе, затем чистой влажной тряпкой, а в конце – сухой... А чтобы не тратить на это весь день, просто достаньте пылесос. В современных турбинных моделях регулятор мощности перенесен на ручку, чтобы в любой момент было удобно увеличивать ее. Теперь просто уберите пыль и паутинки, даже не касаясь потолка. Очищайте дом от пыли и мусора «сверху вниз»: пройдитесь пылесосом по потолку, шторах, вытрите пыль с окон и полок, очистите диваны и ковры.

Источник 5. Холодильник, телевизор, ноутбук, стиралка.

Лайфхак. Побрызгать антистатиком экраны и задние панели.

Время: 15 мин.

Клавиатура ноутбука, задняя часть телевизора, решетка на задней панели холодильника – все это труднодоступные места, в которых скапливается пыль, крошки и грязь. Не забывайте периодически чистить их мягкой щеткой. С такой задачей легко справятся турбинные пылесосы. Побрызгайте экраны, задние панели телевизора и ноутбука антистатиком и протрите специальной салфеткой. Так на них будет оседать в два раза меньше пыли.