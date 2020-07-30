«Сочетайте их с жирами»: врач рассказала, как есть ягоды с максимальной пользой

Как употреблять ягоды с максимальной пользой:

▪ кушайте ягоды ежедневно. Взрослым желательно съедать 300-400 граммов ягод в день. Этого достаточно, чтобы получить порцию полезных нутриентов.

▪ покупайте или собирайте ягоды утром и держите в холодильнике. Низкие температуры препятствуют порче ягод и разрушению биологически активных соединений. Если ягоды обесцветились, они потеряли пользу.

▪ сочетайте ягоды с жирами. Это нужно для поглощения в кишечнике жирорастворимых витаминов. Например, витамин Е, содержащийся в ягодах, будет лучше усваиваться в сочетании с жирами.

▪ употребляйте ягоды вместе с шкурками и семенами. В шкурках много антоцианов, мякоть семян богата клетчаткой, а семена предотвращает запоры.

▪ перед употреблением следует замачивать ягоды в растворе соды (2 чайные ложки на литр воды), чтобы уменьшить содержание пестицидов, которыми порой обрабатывают ягоды. Ягоды также следует помыть - на них могут быть бактерии из рук людей, которые их собирали или фасовали.