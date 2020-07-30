Как выглядеть дорого и ухоженно: простые правила роскошной женщины

Чтобы выглядеть дорого и ухоженно, не нужно тратить миллионы, достаточно просто следовать простым правилам, делится портал Clutch.
Полноценный сон
Сон − это обязательная составляющая каждой ухоженной женщины. Отдохнувшее лицо выглядит очень свежо. Еще никого не украшали мешки под глазами и тусклый цвет лица, поэтому, не пренебрегай сном.
Уход за кожей
Если возникают проблемы с кожей их нужно немедленно решать. Исследуй свой организм, если станет понятно, что со здоровьем все хорошо, тогда просто отправляйся к косметологу.
Питание
Питание - это очень важно, поэтому, удели ему особое внимание. Если ты будешь правильно питаться, организм вознаградит тебя красивой кожей и идеальной фигурой.
Маникюр и педикюр
Все мужчины обращают внимание на женские руки. Неухоженные ручки точно не хочется целовать. Чтобы маникюр выглядел аккуратно не нужно вырисовывать узоры на ногтях и наращивать их до пугающей длины, просто покрой ногти телесным лаком, и этого будет достаточно.
Макияж
Выбери для себе идеальный базовый макияж. Пусть в твоей косметичке всегда будут пудра, тени, румяна и помада, которые только лишь подчеркнут красоту.
Прическа
От прически зависит очень многое, поэтому следи за тем, чтобы волосы всегда были чистыми и раз в два месяца подравнивай кончики.