Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери

Почему я не общаюсь с мамой? Потому что спустя много лет мама появилась с этим человеком у меня на дне рождения. Это был первый день рождения, который я организовала сама. Это был мой праздник – и тут заходит мама. Женщины прощают мужчин за то, что они бьют их детей. Нельзя прощать! Я в этом уверена,