Что нельзя есть натощак: правда и мифы

Миф о сладостях

На самом деле сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Другой вопрос, что сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с медленными, если ну никак не можете без сладкого утром.

Миф о помидорах

Часто можно встретить информацию, что помидоры богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве. Правда заключается в том, что концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт не в состоянии вызывать язву. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключить вообще из рациона.

Миф о кофе

Многие слышали, что кофе раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень. Но если у вас, как и с помидорами, нет неприятных ощущений от кофе (в любое время), то можете его спокойно пить натощак. Некоторым комфортней с молоком. Никакой нагрузки на печень нет.

Миф о кисломолочных продуктах