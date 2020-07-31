Что нельзя есть натощак: правда и мифы

Существует много рекомендаций о том, какие продукты можно и нельзя есть натощак. Но сколько бы диетологи не говорили на эту тему, мифов не становится меньше. Диетолог Альбина Комиссарова развенчала самые популярные мифы о том, что нельзя есть натощак. Об этом пишет Ivona.
Миф о сладостях
На самом деле сахарный диабет не возникает от поедания сладкого, в основе лежат другие механизмы. Другой вопрос, что сладкое утром не даст долгого насыщения и нам снова захочется есть. Комбинируйте сложные углеводы с медленными, если ну никак не можете без сладкого утром.
Миф о помидорах
Часто можно встретить информацию, что помидоры богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве. Правда заключается в том, что концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт не в состоянии вызывать язву. Туда же и цитрусовые. У некоторых людей томаты и апельсины могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключить вообще из рациона.
Миф о кофе
Многие слышали, что кофе раздражает желудок и увеличивает нагрузку на печень. Но если у вас, как и с помидорами, нет неприятных ощущений от кофе (в любое время), то можете его спокойно пить натощак. Некоторым комфортней с молоком. Никакой нагрузки на печень нет.
Миф о кисломолочных продуктах
Говорят, что утром высокая концентрация желудочного сока и пробиотики не усваиваются. Правда же заключается в том, что пробиотики можно есть в любое время, на их усвояемость мы повлиять никак не можем. Стараемся выбирать разнообразные источники пробиотиков и пребиотиков.