Рецепт курицы с сухофруктами — диетическое блюдо, которое станет вашим любимым

Что нам понадобится:

Куриный голени — около килограмма

Лук — 3 шт.

Курага — 100 г.

Изюм — 100 г.

Чернослив — 100 г.

Грецкий орех — 50 г.

Вода или бульон

Подсолнечное масло

Куркума

Соль

Обычно для этого блюда, конечно, используется целая курица, изрубленная на куски. Причем предпочтительно именно сочное красное мясо, а не грудку. Но я не большой любитель различных костей в готовой еде, да и современный рынок предоставляет возможности не заниматься расчленением птицы. Поэтому можно использовать бедра, голени или окорочок, как вариант. Я взял голени, которые являются моей любимой частью птицы. И красное мясо, опять же, как мне нравится.

1. Начнем мы с лука, которого здесь нужно много, так получается вкуснее. Я взял три средних луковицы, почистил и нарезал довольно крупным кубиками. Не нужно бояться, что лука будет слишком много — в процессе он сильно уменьшится в объемах, зато даст свой сок, который карамелизует птицу. Так что разогреваем в казане или глубоком сотейнике растительное масло и начинаем неспешно обжаривать лук. Огонь должен быть средним, а обжаривать лук мы будем минут 10-15, так он раскроется лучше всего.

2. Спешить нам некуда. Когда лук уже даст сок, можно добавить в него чайную ложку соли, а также немного куркумы — для цвета и черного перца — для вкуса. Продолжаем обжаривать, помешивая.

3. Теперь неожиданный этап. К луку мы отправим ядра грецкого ореха, разломанные пополам. Орех здесь нужен для придания блюду восточного аромата. Если нет грецкого, можно добавить миндаль. Орех никак не помешает луку обжариваться, так как влаги из него не выделится. Спокойно продолжаем процесс, должно быть красиво, делится блогер на портале 5-tv.ru.

Если лук уже размягчился и приобрел красивый цвет, можно отправлять в казан курицу и прибавлять огонь.

4. Зажарить курицу не получится, но прогреть нужно. Для этого можно прикрыть казан крышкой и оставить минут на пять. Потом перевернуть курицу, отгребая лук и повторить процедуру. Влага, которая выделяется из курицы, тоже испарится, что хорошо и необходимо.

Переходим к этапу тушения курицы. И первым делом нам нужно добавить в казан сухофрукты. Они могут быть самыми разными, какие вы любите. Единственный совет — не выбирайте слишком сладкие. Ни сладкий изюм, ни сладкая курага здесь не нужны, нужна характерная кислинка. И чернослив рекомендуется использовать с косточкой, она тоже дает свой вкус.

5. Стало быть, высыпаем промытые сухофрукты в казан, перемешиваем, слегка обжариваем и заливаем все водой. Или бульоном, если хотите, чтобы было пожирнее. Так, чтобы все продукты были слегка покрыты жидкостью. Накрываем казан крышкой и тушим на маленьком огне минут 30-40, не меньше.

6. Курица будет готова и раньше, но сухофруктам нужно раскрыться и пропитать курицу своими вкусами. Это требует времени. По запахам в кухне вы поймете, почему именно так. Это будет замечательно. В самом конце неплохо бы попробовать жидкость на соль. Заранее это непонятно, а в готовом блюде уже можно ориентироваться. Должно быть вкусно — кисловато-сладко-солено.

Курица с сухофруктами. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Честно признаюсь, идею этого блюда я подсмотрел в одной доставке здорового питания. Мне понравилась сама концепция, я стал копать в эту сторону, искать подробности. Оказалось, что корни блюда уходят в азербайджанскую кухню, похожим образом там готовят так называемый хореш — мясной компонент для раздельного откидного плова. Отдельно готовят рис, а отдельно курицу с сухофруктами. Получается вкусно, ароматно и очень по-восточному. Как тут не попробовать? Тем более, что летом такая легкая и практически диетическая еда особенно актуальна.