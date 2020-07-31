Пять способов отстирать пятно черники

Лето - сезон поедания ягод. Конечно, ягодки, а в особенности черника, очень вкусные и обладают многими полезными свойствами. Но в тоже время черничный сок один из самых едких натуральных пищевых красителей. По неаккуратности, если вы оставите пятно от этой лесной ягоды, лучше действовать быстро. А если вы не успели среагировать, тогда читайте четыре действенных метода о том, как вывести въевшиеся пятна от черники.
Свойства черники
Черника обладает сильными окрашивающими свойствами, поэтому ее иногда применяют в качестве натурального красителя. Шелк она делает ярко фиолетовым, лен синим, а белой шерсти придает светло-фиолетовый оттенок. Окрашивание происходит за счет антоцианов – пигментных веществ, входящих в состав ягод.
Но не всегда окрашивание одежды соком черники происходит умышленно. В большинстве случаев сок ягоды попадает на ткань случайно и вызывает желание его отстирать. Это не значит, что от черники надо отказаться. Ягода очень полезна, поскольку содержит клетчатку, витамины, антиоксиданты, марганец и другие микроэлементы. Необходимо просто научиться выводить пятна с одежды, делится портал Hozobzor.
- Обработка кипятком
Этот метод работает только со свежими пятнами. Как только вы заметили, что на одежде появился темный черничный сок, приступайте к его выведению. Необходимо вскипятить воду, натянуть ткань с черничным пятном и вылить на него кипяток. Одному эту процедуру выполнять неудобно и опасно, поэтому надо пригласить помощника. Один человек должен натянуть ткань, а другой лить кипяток тонкой струйкой.
Говорят, что от черники не остается и следа. Таким же способом удаляют любые фруктовые и винные пятна на одежде. Метод с кипятком применять нельзя к цветным вещам, которые сильно линяют.
- Уксус и лимонный сок
Кислота может выступить в роли растворителя для черничного сока. Используют продукты, которые есть на кухне любой хозяйки. Смочите губку в уксусе или лимонном соке и протрите образовавшееся пятно. Можно намочить пятнышко уксусом и оставить на 15-20 минут, затем постирать одежду и прополоскать. Еще лучше натереть загрязненную ткань половинкой лимона, чтобы сок лучше впитался и быстрее подействовал.
Чтобы вывести следы черники с одежды, применяют стирку с уксусом. Для этого надо взять:
- 1 большую ложку стирального порошка;
- 1 большую ложку уксуса;
- 1 литр прохладной воды.
Все компоненты смешивают, в растворе замачивают испачканную черникой одежду. Она должна мокнуть около часа. Затем пятно оттирают, одежду прополаскивают.
- Кислое молоко
Подобно кислоте на чернику действует скисшее молоко. Можно использовать обезжиренный кефир, простоквашу или сыворотку. Намочите пятно одной из перечисленных жидкостей и оставьте отмокать минимум на полчаса. После это прополощите одежду и постирайте.
- Нашатырный спирт и соль
Старые следы черники можно отстирать с помощью нашатырного спирта и соли. Для этого пятно смачивают в холодной воде, делают смесь из раствора аммиака и соли и слегка втирают ее в ткань. Смесь должна действовать 20-30 минут. Ее можно использовать для любого вида ткани, поскольку аммиак и соль не причиняют волокнам вреда и не смывают рисунок. Уходят лишь следы черники. После обработки ткани одежду обязательно надо постирать.
- Применение специальных средств
Если вы не хотите использовать народные средства, то надо купить пятновыводитель и вывести чернику с его помощью. Перечислять все пятновыводители не имеет смысла, поскольку они продаются в большом ассортименте, отличаются по объему, цене, эффективности. Есть пятновыводители Фрау Шмидт, Ваниш, Амвей и другие.
Выбирая пятновыводитель, обращайте внимание для каких типов ткани он предназначен и какие виды пятен выводит. Если вы решили применять какое-то профессиональное средство, то перед этим не используйте домашние продукты, поскольку вещества могут нейтрализовать действие друг друга. Обычно после небольших усилий черничные пятна отстирываются.