Пять способов отстирать пятно черники

Свойства черники

Черника обладает сильными окрашивающими свойствами, поэтому ее иногда применяют в качестве натурального красителя. Шелк она делает ярко фиолетовым, лен синим, а белой шерсти придает светло-фиолетовый оттенок. Окрашивание происходит за счет антоцианов – пигментных веществ, входящих в состав ягод.

Но не всегда окрашивание одежды соком черники происходит умышленно. В большинстве случаев сок ягоды попадает на ткань случайно и вызывает желание его отстирать. Это не значит, что от черники надо отказаться. Ягода очень полезна, поскольку содержит клетчатку, витамины, антиоксиданты, марганец и другие микроэлементы. Необходимо просто научиться выводить пятна с одежды, делится портал Hozobzor.

Обработка кипятком

Этот метод работает только со свежими пятнами. Как только вы заметили, что на одежде появился темный черничный сок, приступайте к его выведению. Необходимо вскипятить воду, натянуть ткань с черничным пятном и вылить на него кипяток. Одному эту процедуру выполнять неудобно и опасно, поэтому надо пригласить помощника. Один человек должен натянуть ткань, а другой лить кипяток тонкой струйкой.

Говорят, что от черники не остается и следа. Таким же способом удаляют любые фруктовые и винные пятна на одежде. Метод с кипятком применять нельзя к цветным вещам, которые сильно линяют.

Уксус и лимонный сок

Кислота может выступить в роли растворителя для черничного сока. Используют продукты, которые есть на кухне любой хозяйки. Смочите губку в уксусе или лимонном соке и протрите образовавшееся пятно. Можно намочить пятнышко уксусом и оставить на 15-20 минут, затем постирать одежду и прополоскать. Еще лучше натереть загрязненную ткань половинкой лимона, чтобы сок лучше впитался и быстрее подействовал.

Чтобы вывести следы черники с одежды, применяют стирку с уксусом. Для этого надо взять:

- 1 большую ложку стирального порошка;

- 1 большую ложку уксуса;

- 1 литр прохладной воды.

Все компоненты смешивают, в растворе замачивают испачканную черникой одежду. Она должна мокнуть около часа. Затем пятно оттирают, одежду прополаскивают.

Кислое молоко

Подобно кислоте на чернику действует скисшее молоко. Можно использовать обезжиренный кефир, простоквашу или сыворотку. Намочите пятно одной из перечисленных жидкостей и оставьте отмокать минимум на полчаса. После это прополощите одежду и постирайте.

Нашатырный спирт и соль

Старые следы черники можно отстирать с помощью нашатырного спирта и соли. Для этого пятно смачивают в холодной воде, делают смесь из раствора аммиака и соли и слегка втирают ее в ткань. Смесь должна действовать 20-30 минут. Ее можно использовать для любого вида ткани, поскольку аммиак и соль не причиняют волокнам вреда и не смывают рисунок. Уходят лишь следы черники. После обработки ткани одежду обязательно надо постирать.

Применение специальных средств

Если вы не хотите использовать народные средства, то надо купить пятновыводитель и вывести чернику с его помощью. Перечислять все пятновыводители не имеет смысла, поскольку они продаются в большом ассортименте, отличаются по объему, цене, эффективности. Есть пятновыводители Фрау Шмидт, Ваниш, Амвей и другие.