В 2020 году в моду возвращается много трендов с прошлых лет. Так, например, актуальность снова приобрела бандана. А потому многим девушкам интересен вопрос: как в 2020 году правильно носить бандану на голове и с какими прическами можно красиво ее сочетать. В этом вопросе помогут фото образов с коллекций модных дизайнеров, на которых можно найти способы, как завязать и с чем носить бандану , делится портал Kleo.ru.

Смотрите галерею и наглядно примеряйте какой образ вам больше всего подошел бы.

Какую выбрать бандану

Впервые бандана появилась вовсе не как модный аксессуар, а как практичная вещь, помогавшая мужчинам сберегаться от песка и пыли. Сейчас это атрибут гардероба не только мужчин, но и женщин, и детей. В 2020 году дизайнеры предлагают девушкам снова обратить внимание на этот аксессуар и включать его в луки разных стилей.

Выбирая платок для своего образа, можно рассмотреть разные варианты. Популярностью будут пользоваться изделия из шёлка, хлопка и даже кожи.

В тренде однотонные варианты и принтованные. Для стильных сдержанных образов можно выбрать платок более классических оттенков. В романтический образ прекрасно впишется шелковая косынка нюдовых оттенков. Чтобы придать модный акцент повседневному облику, можно дополнить его яркой банданой. В тренде платки со следующими принтами:

этническим;

абстракцией;

цветочной темой;

в горошек;

с животным рисунком.

Помимо традиционной треугольной банданы, можно выбрать прямоугольную, вязанную или бандану бафф, которая очень удобна и практична, за что ее и любят спортсмены.

Как завязывать на голове

В 2020 году дизайнеры предлагают множество способов украсить свой образ с помощью банданы. Ее можно повязать вокруг запястья, что очень модно этим летом в Италии, прикрепить ее к сумке, как повязку, заправить в ремень, повязать вокруг шеи или использовать вместо пояса. Но одним из самых модных способов применения этого трендового аксессуара считается повязывание его на голове.

Носить его предлагается по-разному. Например, стильно смотрится низкий хвост, который украшают банданой как лентой. Дизайнеры и стилисты, а также звезды музыки и кино, обратившие внимание на этот аксессуар, предлагают несколько способов применения банданы.

Классический способ

Этот способ часто используют девушки с короткой стрижкой, когда сложно собрать волосы в хвост. Бандана носится, как косынка – с узлом на затылке.

Завязав таким образом платок и надев поверх шляпу, можно создать модный лук.

Чтобы подвязать косынку таким образом, необходимо выполнить следующие шаги:

косынка складывается пополам таким образом, чтобы в результате получился треугольник с равными сторонами; центральная часть банданы прикладывается ко лбу; концы платка подвязываются на затылке – над волосами или под ними.

Невероятно стильно смотрится платок, концы которого собраны резинкой.

В стиле хиппи

Если нужно придать образу легкую небрежность и бунтарский стиль рок-н-ролла, можно использовать этот метод. Дополнят его такие акценты в луке, как круглые солнцезащитные очки с зеркальными стеклами, джинсовая куртка и грубоватые ботинки.

Выполняется этот способ завязывания банданы очень просто:

волосы распускаются, делается ровный пробор; косынка складывается в треугольник, затем ещё несколько раз, чтобы получилась широкая полоса; центральная часть прикладывается ко лбу, а края завязываются сзади; кончики можно спрятать за косынку.

В качестве ободка

Подбирая подходящие методы, как девушке можно красиво носить на голове бандану в 2020 году, правильно будет сначала изучить все способы, после чего выбрать понравившиеся. Можно посмотреть фото образов, предложенных кутюрье на их показах, и попробовать завязать такими же методами.

Очень удобно использовать платок в качестве ободка. Такой аксессуар украсит прическу с челкой, длинные волосы. Отлично смотрится этот оригинальный ободок на девушке с короткими волосами. Им можно дополнить хвост или волосы, собранные в аккуратный пучок.

Ободок завязывается следующим образом:

бандана складывается, как в прошлом методе;

получившаяся полоска укладывается на макушку головы;

кончики завязываются на затылке.

Если увеличить ширину повязки, аксессуар будет выглядеть более игривым и необычным. Его можно использовать в повседневных луках, на отдыхе или дома.

В стиле pin up

Очень женственно, чувственно и необычно будет выглядеть лук, в котором ключевым акцентом станет бандана, повязанная в стиле pin up. Для полноты образа можно добавить забранную наверх объемную челку и яркую помаду в макияже.

Платок повязывается следующим образом:

бандана складывается по диагонали, чтобы получился треугольник;

центральная часть прикладывается к затылку, а уголок поднимается наверх;

края подвязываются на макушке, подцепив поднятый уголок;

образовавшиеся по бокам уголки можно завернуть внутрь.

Для реализации этого образа лучше взять красный платок с абстрактным принтом или в горох.

Как у пирата

Этот способ очень простой и похож на классический. Он отлично сочетается с длинными волосами. Для этого метода можно использовать как яркую косынку, так и аксессуар сдержанных тонов. Отлично будет смотреться абстрактный принт.

Для этого метода необходимо выполнить шаги:

аксессуар складывается в треугольник;

косынка накладывается на лоб, при этом закрыв большую его часть;

концы завязываются сзади узлом или в бант.

Можно завязать концы косынки на боку у виска.

С чем носить

Для того чтобы бандана гармонично включалась в аутфит, необходимо правильно подобрать предметы гардероба. Важно понимать, с чем можно носить то или иное изделие, а с чем – нельзя. Как традиционная бандана, так и бандана-труба будут хорошо вписываться в стиль кэжуал. Можно добавить в street style луки.

Весной или осенью этот аксессуар будет отлично смотреться в сочетании с широким пальто бежевого цвета, кожаной курткой и свитером оверсайз. Нежно-голубая или нюдовая косынка будет стильно выглядеть в тандеме с кейпом.

Выбирая, как лучше составить лук с банданой, следует руководствоваться не только идеями дизайнеров, но и собственным цветотипом и вкусом.

Для лета можно выбрать укороченный топ и широкие джинсы, дополнить образ банданой и массивными солнцезащитными очками. Оригинальной идеей будет надеть с этим аксессуаром майку в бельевом стиле и юбку в пол свободного кроя.