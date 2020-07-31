Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно

О маленьком черном платье чего только ни говорили. Да, такая вещь никогда не будет лишней в гардеробе, но запросто может сделать образ неинтересным. Рассказываем, как выбрать и чем дополнить черное платье, чтобы выглядеть, как модный инфлюенсер, делится портал Lady Mail.
Актуальный крой
Самый простой путь – обратить внимание на тренды. В этом сезоне актуальны платья-парашюты и комбинации. Их всегда можно дополнить ремнем и подчеркнуть талию.
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С оверсайз-жакетом
Черный жакет свободного кроя – однозначно одно из самых правильных приобретений для гардероба. Этот тренд уже вне времени, а значит, вещь прослужит тебе далеко не один год.
В образе с платьем жакет может играть решающую роль: застегивай его днем и игриво накидывай на плечи вечером.
С рубашкой
Не бойся добавлять во второй слой не только жакет или кардиган, но и менее привычную для этой роли рубашку. Ее можно оставить висеть или завязать на уровне талии (тем самым ее подчеркнув).
С высокими гольфами
Этот аксессуар на модницах мы видим каждый год. Правда, носить его стоит очень аккуратно: гольфины легко могут сделать образ вульгарным, укоротить ноги или расширить бедра. Но есть практически беспроигрышный вариант – сочетать их с черным платьем чуть выше колена (главное, чтобы между гольфинами и подолом оставалось немного пространства).
Такой образ не подойдет для жаркого лета, зато в любое другое время года запросто может спасти. Гольфины, кстати, легко заменят сапоги-ботфорты.
С грубыми ботинками
И еще один вариант на прохладное время года. Дополняй платье трендовыми ботинками на массивной подошве и черными колготками. Так в образ добавится немного дерзости. Если хочется накинуть пальто или кардиган, лучше выбирать модель немного длиннее платья.
Total black
Мы не могли упустить такой важный тренд, как тотально черные образы. Тем более вокруг черного платья их выстроить совсем несложно. Чтобы образ получился интересным, выбирай разные текстуры – например, разную кожу или ткани. И еще важный момент: если кроме платья ты добавляешь и другую одежду, оттенки черного должны совпадать, иначе гармоничного образа не получится.
С оригинальными аксессуарами
Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно
pinterest.com
Акцентные аксессуары, которые притягивают к себе внимание, обыграть совсем не просто. Стилисты предлагают сочетать их с джинсами и однотонной футболкой, но черное платье тоже вполне подойдет. Секрет удачного образа в одной акцентной детали на весь лук, а значит, платье должно быть максимально простым.