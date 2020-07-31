Актуальный крой

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

Самый простой путь – обратить внимание на тренды. В этом сезоне актуальны платья-парашюты и комбинации. Их всегда можно дополнить ремнем и подчеркнуть талию.

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С оверсайз-жакетом

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

Черный жакет свободного кроя – однозначно одно из самых правильных приобретений для гардероба. Этот тренд уже вне времени, а значит, вещь прослужит тебе далеко не один год.

В образе с платьем жакет может играть решающую роль: застегивай его днем и игриво накидывай на плечи вечером.

С рубашкой

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

Не бойся добавлять во второй слой не только жакет или кардиган, но и менее привычную для этой роли рубашку. Ее можно оставить висеть или завязать на уровне талии (тем самым ее подчеркнув).

С высокими гольфами

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

Этот аксессуар на модницах мы видим каждый год. Правда, носить его стоит очень аккуратно: гольфины легко могут сделать образ вульгарным, укоротить ноги или расширить бедра. Но есть практически беспроигрышный вариант – сочетать их с черным платьем чуть выше колена (главное, чтобы между гольфинами и подолом оставалось немного пространства).

Такой образ не подойдет для жаркого лета, зато в любое другое время года запросто может спасти. Гольфины, кстати, легко заменят сапоги-ботфорты.

С грубыми ботинками

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

И еще один вариант на прохладное время года. Дополняй платье трендовыми ботинками на массивной подошве и черными колготками. Так в образ добавится немного дерзости. Если хочется накинуть пальто или кардиган, лучше выбирать модель немного длиннее платья.

Total black

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно ФОТО: pinterest.com

Мы не могли упустить такой важный тренд, как тотально черные образы. Тем более вокруг черного платья их выстроить совсем несложно. Чтобы образ получился интересным, выбирай разные текстуры – например, разную кожу или ткани. И еще важный момент: если кроме платья ты добавляешь и другую одежду, оттенки черного должны совпадать, иначе гармоничного образа не получится.

С оригинальными аксессуарами

Как носить простое черное платье и не выглядеть скучно pinterest.com