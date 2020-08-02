Что надо знать, замораживая ягоды и овощи

Замораживать можно и нужно! Заморозка ягод, фруктов и овощей – это отличный способ порадовать себя зимой дарами лета. Что надо знать, чтобы правильно запастись витаминами, рассказывает RUS TVNET.
Ничего сложного в заморозке нет, но необходимо знать одно золотое правило:
замораживать нужно быстро (при температуре как минимум -18 градусов С), а размораживать – медленно.
Что нужно для заморозки?
- Хорошая морозильная камера с полкой для заморозки.
- Отборные ягоды, фрукты, овощи или зелень.
- Поднос или бумага для выпечки.
- Контейнеры с крышками для заморозки или плотные пакеты с замком-молнией.
Подготовка продуктов
Для заморозки подходят только свежие и неповрежденные фрукты, ягоды и овощи. Перезрелые плоды, текстура которых уже начала меняться, не замораживают.
После разморозки продукты должны быть готовы к употреблению в сыром виде или приготовлению блюд, так что помните – тщательно вымыть их необходимо перед тем, как поместить в морозилку.
Исключение – нежные ягоды типа малины или ежевики. Их мыть не стоит, лучше лишь тщательно перебрать.
Вымытые ягоды, овощи и зелень нужно хорошо просушить. Выложите продукты на чистое бумажное или тканевое полотенце и немного запаситесь терпением, поскольку они должны быть полностью сухими перед заморозкой, чтобы не образовались ледяные кристаллы.
Два способа заморозки
Если вы хотите, чтобы все заморозилось быстро и равномерно, разложите, например, небольшую порцию ягод на поднос или бумагу для выпечки в один слой, поместите в пустой ящик морозильной камеры и переложите в упаковку уже после того, как ягода замерзнет.
Второй вариант - если вы уверены, что нет лишней влаги и выбранные продукты не раздавятся, сразу кладите их в контейнер или пакет и отправляйте в морозильник.
Упаковка
Замораживать продукты лучше небольшими порциями, чтобы было удобнее поместить их в морозильную камеру, а также разморозить именно то количество, которое необходимо.
Помните: ягоды, фрукты, овощи и зелень не должны быть повторно заморожены после оттаивания.
Если вы используете пакеты, перед закрытием удалите из них лишний воздух. Пакеты для замораживания должны быть непроницаемыми и прочными, чтобы они не порвались при перекладывании их в морозилке.
Для ягод с более нежной текстурой, таких как малина, лучше выбирать контейнеры, потому что в пакетах они могут повредиться, если положить сверху какую-то другую упаковку замороженных продуктов.
Обязательно напишите на каждой упаковке дату, когда вы отправили эти продукты в заморозку.
Рекомендуемые сроки хранения:
- Овощи 3-12 месяцев.
- Ягоды, фрукты - 9-12 месяцев.
- Зелень - 3-4 месяца.
- Грибы - 3-6 месяцев.