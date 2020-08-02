Что надо знать, замораживая ягоды и овощи

Ничего сложного в заморозке нет, но необходимо знать одно золотое правило:

замораживать нужно быстро (при температуре как минимум -18 градусов С), а размораживать – медленно.

Что нужно для заморозки?

Хорошая морозильная камера с полкой для заморозки.

Отборные ягоды, фрукты, овощи или зелень.

Поднос или бумага для выпечки.

Контейнеры с крышками для заморозки или плотные пакеты с замком-молнией.

Подготовка продуктов

Для заморозки подходят только свежие и неповрежденные фрукты, ягоды и овощи. Перезрелые плоды, текстура которых уже начала меняться, не замораживают.

После разморозки продукты должны быть готовы к употреблению в сыром виде или приготовлению блюд, так что помните – тщательно вымыть их необходимо перед тем, как поместить в морозилку.

Исключение – нежные ягоды типа малины или ежевики. Их мыть не стоит, лучше лишь тщательно перебрать.

Вымытые ягоды, овощи и зелень нужно хорошо просушить. Выложите продукты на чистое бумажное или тканевое полотенце и немного запаситесь терпением, поскольку они должны быть полностью сухими перед заморозкой, чтобы не образовались ледяные кристаллы.

Два способа заморозки

Если вы хотите, чтобы все заморозилось быстро и равномерно, разложите, например, небольшую порцию ягод на поднос или бумагу для выпечки в один слой, поместите в пустой ящик морозильной камеры и переложите в упаковку уже после того, как ягода замерзнет.

Второй вариант - если вы уверены, что нет лишней влаги и выбранные продукты не раздавятся, сразу кладите их в контейнер или пакет и отправляйте в морозильник.

Упаковка

Замораживать продукты лучше небольшими порциями, чтобы было удобнее поместить их в морозильную камеру, а также разморозить именно то количество, которое необходимо.

Помните: ягоды, фрукты, овощи и зелень не должны быть повторно заморожены после оттаивания.

Если вы используете пакеты, перед закрытием удалите из них лишний воздух. Пакеты для замораживания должны быть непроницаемыми и прочными, чтобы они не порвались при перекладывании их в морозилке.

Для ягод с более нежной текстурой, таких как малина, лучше выбирать контейнеры, потому что в пакетах они могут повредиться, если положить сверху какую-то другую упаковку замороженных продуктов.

Обязательно напишите на каждой упаковке дату, когда вы отправили эти продукты в заморозку.