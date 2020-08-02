Сезон лисичек: как эти грибы влияют на наш организм

Как отмечает издание Harper's Bazaar, регулярное употребление лисичек в пищу способствует нормализации многих процессов, детоксикации организма, а также замедлению процессов старения и снижению веса.

Полезные свойства

Лисички очень богаты витаминами и минералами, чего не скажешь обо всех грибах. Они содержат калий и натрий, необходимые для правильного водно-солевого баланса в организме: натрий регулирует межклеточный баланс жидкости, а калий – баланс жидкости внутри клеток. Кроме того, калий участвует в поддержании нормального сердцебиения, способствует сокращению мышц, регулирует давление и переносит питательные вещества к клеткам.

Он обладает защитным действием против нежелательного влияния натрия, который в избытке вызывает отечность.

Своим ярким цветом грибы обязаны каротиноидам – мощным природным антиоксидантам.

Они защищают организм от повреждения свободными радикалами, уменьшают воспаления, укрепляют иммунитет и способны замедлять процессы старения.

Под воздействием свободных радикалов кожа теряет упругость и здоровое сияние, повышается риск возникновения морщин.

Помимо каротиноидов, лисички содержат витамин Е, который также отвечает за красоту и молодость как кожи, так и всего организма.

Во многом полезные свойства лисичек объясняются наличием в теле гриба особых активных веществ - хитинманноза, эргостерола и траметонолиновой кислоты, которые активно борются с воспалениями, в том числе с акне, улучшают работу печени и почек и способствуют детоксикации организма.

Еще одним значительным плюсом лисичек является их низкая калорийность и способность предотвращать ожирение.

На 100 г продукта приходится всего 19 ккал, а активные вещества в их составе препятствуют накоплению жира, в том числе и на внутренних органах.

Это висцеральный жир, который в небольшом количестве необходим, однако у большинства людей он присутствует в избытке, что ведет к целому ряду проблем с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и может спровоцировать ряд серьезных хронических заболеваний.

Возможный вред