Первый блин НЕ комом: как первый неудачный брак влияет на будущее женщины

Лишь 50% землян умудряется с первого раза понять себя и выйти замуж (жениться) в нужном направлении. У остальных 50% первый брак выходит комом. Причем обычно от 2 до 9 лет люди тратят на то, чтоб признать, что результат не стоил затраченных усилий — и проще развестись.

И вот в какой-то момент ты обнаруживаешь, что тебе уже 30+. У тебя ребенок (или три). И ты довольно много лет жила без удовольствия и без перспектив. Одни начинают новую жизнь с вопроса: «Где теперь искать нового мужа?» Другие — с зарока: «Замуж — больше никогда!»

Но в среднем, жизнь показывает, что замуж все время выходят одни и те же. Потому что вот эти 2-9 лет в первом браке — это не «впустую потраченные годы». Это тренировка, адаптация к совместной жизни и освобождение от стереотипов. Даже неудачный первый брак приносит много пользы.

Освобождает

В моем поколении замуж хотя бы по разу выходили все. Просто так было положено. Почему-то утверждалось, что «быть одинокой — неприлично», а женщина, ни разу не побывавшая в браке, считалась «невостребованной».

Эта идея настолько пронизывала все сферы жизни, что могла даже испортить карьеру: раз уж «невостребована», то по всем фронтам. Поэтому девушки часто выскакивали замуж исключительно для того, чтобы потом развестись и отвечать на неделикатные вопросы: «Была я в вашем замуже. Не понравилось».

Это звучало гораздо убедительнее, чем «не была и не хочу».

Для некоторых первое замужество было способом сепарации от родителей: рынка недвижимости в России еще не было, «получить» квартиру от государства могла только семья с детьми — вот девушки и сбегали замуж от суровых и строгих родителей.

Желая избавиться от одной зависимости, попадали в другую — от мужа или от его родителей. Промаявшись несколько лет, сбегали и оттуда...

Женщины выходили на свободу с осознанием, что замужество не такая уж обязательная опция, как нам внушали партия, родители и государство.

Это, на самом деле, очень хорошая установка. Когда тебе не надо выходить замуж «чтоб было» и сохранять брак «во что бы то ни стало», то единственными критериями для создания семьи становятся взаимная любовь и собственный комфорт. Поэтому вторые браки (если уж они состоялись) обычно получаются счастливыми и уютными.

Дарит детей

Сплошь и рядом первые браки распадаются после рождения ребенка. Все просто: мужчине нужна нянька. Он женился, чтобы жена обеспечивала ему ту же заботу и уход, какие он получал от своей мамы. А рождается ребенок — и жена переключается на малыша.

Естественно, молодой отец обижен, возмущен и видит в собственном ребенке конкурента. Брак распадается. Ребенок в 99,9% случаев остается с мамой.