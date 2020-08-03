Первый блин НЕ комом: как первый неудачный брак влияет на будущее женщины

«Лучше всего на будущее влияет удачный первый брак. И ему бы, лучше быть единственным. Впрягся в отношения в 20 лет — и больше уже не мечешься в поисках и не томишься в ожидании. Увы, так бывает нечасто,» — считает автор портала Lady Mail Юлия Векрклова.
Лишь 50% землян умудряется с первого раза понять себя и выйти замуж (жениться) в нужном направлении. У остальных 50% первый брак выходит комом. Причем обычно от 2 до 9 лет люди тратят на то, чтоб признать, что результат не стоил затраченных усилий — и проще развестись.
И вот в какой-то момент ты обнаруживаешь, что тебе уже 30+. У тебя ребенок (или три). И ты довольно много лет жила без удовольствия и без перспектив. Одни начинают новую жизнь с вопроса: «Где теперь искать нового мужа?» Другие — с зарока: «Замуж — больше никогда!»
Но в среднем, жизнь показывает, что замуж все время выходят одни и те же. Потому что вот эти 2-9 лет в первом браке — это не «впустую потраченные годы». Это тренировка, адаптация к совместной жизни и освобождение от стереотипов. Даже неудачный первый брак приносит много пользы.
Освобождает
В моем поколении замуж хотя бы по разу выходили все. Просто так было положено. Почему-то утверждалось, что «быть одинокой — неприлично», а женщина, ни разу не побывавшая в браке, считалась «невостребованной».
Эта идея настолько пронизывала все сферы жизни, что могла даже испортить карьеру: раз уж «невостребована», то по всем фронтам. Поэтому девушки часто выскакивали замуж исключительно для того, чтобы потом развестись и отвечать на неделикатные вопросы: «Была я в вашем замуже. Не понравилось».
Это звучало гораздо убедительнее, чем «не была и не хочу».
Для некоторых первое замужество было способом сепарации от родителей: рынка недвижимости в России еще не было, «получить» квартиру от государства могла только семья с детьми — вот девушки и сбегали замуж от суровых и строгих родителей.
Желая избавиться от одной зависимости, попадали в другую — от мужа или от его родителей. Промаявшись несколько лет, сбегали и оттуда...
Женщины выходили на свободу с осознанием, что замужество не такая уж обязательная опция, как нам внушали партия, родители и государство.
Это, на самом деле, очень хорошая установка. Когда тебе не надо выходить замуж «чтоб было» и сохранять брак «во что бы то ни стало», то единственными критериями для создания семьи становятся взаимная любовь и собственный комфорт. Поэтому вторые браки (если уж они состоялись) обычно получаются счастливыми и уютными.
Дарит детей
Сплошь и рядом первые браки распадаются после рождения ребенка. Все просто: мужчине нужна нянька. Он женился, чтобы жена обеспечивала ему ту же заботу и уход, какие он получал от своей мамы. А рождается ребенок — и жена переключается на малыша.
Естественно, молодой отец обижен, возмущен и видит в собственном ребенке конкурента. Брак распадается. Ребенок в 99,9% случаев остается с мамой.
Надо сказать, дети — отличный фильтр, не пропускающий во второй брак «маменькиных сыночков» и инфантилов.
Женщина, ни разу не бывавшая замужем, готова пробовать все и выбирать до бесконечности. Женщина с ребенком на руках ограничена во времени. Да и сил у нее немного. Она не может себе позволить романтические свидания и долгие ухаживания.
С ней обычно не связываются инфантильные мальчики. Выбор у нее в результате меньше, но зато это выбор лучшего из лучших.
Я уже рассказывала, что с мужем впервые встретилась в страховой компании, когда сдавала свою битую машину. И он сразу взял на себя все хлопоты по ее оформлению.
А наше первое свидание состоялось у меня дома, потому что мне не с кем было оставить двухлетнего ребенка. У малыша был отит, я капала ему в уши, он громко и горько плакал...
Детский плач — один из самых раздражающих звуков на земле, ты знала? Нового поклонника я честно об этом предупредила, но он все равно приехал. Смотрел-смотрел, как я вышагиваю по комнате с орущим младенцем, а потом взял его у меня и сказал: «Поспи!» Мне два раза не надо было повторять, я почти два года не спала...
Я проснулась через 12 часов. Рядом спал мой мужчина. У него на животе — мой ребенок. Этот ребенок уже 15 лет зовет его отцом.
А как бы я такого нашла, если б у меня не было неудачного брака за плечами и орущего карапуза на руках?
Дает опыт отношений
Банально, но это главное, что мы получаем от скомканного первого брака. У всех девочек, особенно начитавшихся классической литературы, есть в голове идеальный мужской образ.
Обычно он красив и умен. Часто — решителен и смел. И при этом безгранично нежен. И лишь в браке выясняется, что красавчики сплошь и рядом ловеласы.
Умничают умники за наш счет: «Заткнись женщина, все равно ничего дельного не скажешь».
Решительные решают все за тебя (для того ты и замуж выходила).
Смелые влезают во всякие авантюры — а ты их потом лечи или выплачивай их долги.
А нежность — это вообще универсальная отмазка от бытовых вопросов:
— Любимый, ты оплатил счет ЖКХ?
— Расслабься, дорогая, деньги не главное. Давай поцелую!
— Вася! Ну почему ты опять со стола тарелки не убрал!
— Звезда моя! Значит, сегодня мы займемся любовью в ванной...
Вытирать воду с пола в ванной потом тоже не Вася будет.
Пока все это слушаешь в пересказе старших товарищей, верится слабо. А попробуешь в первом браке — и начинаешь понимать, чего на самом деле хочешь. Нет, не от мужчины, от отношений с ним.
Пожив и попробовав, ты уже знаешь, с чем готова мириться, за что можешь любить, а чего не простишь никогда... А также знаешь, что можешь предложить своему мужчине, помимо своих болкурых локонов и беспрекословного подчинения.
Главное осознание, которое дает нам неудачный брак: идеальных мужчин не бывает.
Но бывают идеальные сочетания. И никто не запретить тебе искать и пробовать дальше. Разводы, слава богу, не запрещены. А каждый новый брак — это обширная область для исследований. Хотя иногда дешевле походить на психотерапию.