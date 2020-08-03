5 продуктов, которые помогут сохранить красоту после 45

Грейпфрут

Обладает антиоксидантными свойствами, эффективен в борьбе с преждевременным старением, нормализует сон. Кроме того, этот низкокалорийный фрукт быстро утоляет голод и снижает аппетит, тем самым помогая избавиться от лишних килограммов.

Грейпфрут. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кулинарные идеи. Делайте из грейпфрута свежевыжатый сок, добавляйте мякоть в салаты, украшайте дольками десерты. Кстати, грейпфрут уместен не только во фруктовых салатах — он отлично сочетается с красной рыбой, креветками, листовыми овощами и зеленью.

Лососевые

Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, положительно действуют на клетки головного мозга, помогая предотвратить возрастные изменения, улучшают память и внимание, снижают уровень холестерина, нормализуют артериальное давление.

Лосось. Иллюстративное фото. ФОТО: PBA/imago images / allOver

Кулинарные идеи. Семга, форель, лосось — удовольствие дорогое, и рекомендуемую диетологами порцию — 100—120 г в день или хотя бы дважды в неделю может позволить себе далеко не каждая женщина. Поэтому рекомендуем обратить внимание на более дешевые сорта лососевых рыб: кету, горбушу, нерку и кижуча — они не менее вкусны и так же полезны!

Мясо птицы

После 45 лет в пищу лучше употреблять диетическое мясо курицы или индейки — филе грудки без кожи. В индейке содержится витамин РP (никотиновая кислота) (13,3 мг — 66% от дневной нормы), он улучшает обновление клеток кожи, а значит, замедляет ее старение. Также в индейке содержится витаминоподобное вещество холин (139 мг — 27,8% от дневной нормы), который улучшает работу мозга, в частности его отдел, который отвечает за память.

Белое мясо. Иллюстративное фото ФОТО: Pantermedia

Кулинарные идеи. В филе содержится минимум жира, а потому лучше всего готовить его на пару или припускать в небольшом количестве воды — так оно точно не будет суховатым.

Горький шоколад

В состав горького шоколада (лучше выбирать с содержанием какао от 75%) входят полифенолы, которые защищают сосуды от разрушительного влияния свободных радикалов. А еще всего пара долек такого шоколада может повысить либидо и улучшить настроение.

Темный шоколад. Иллюстративное фото ФОТО: Vsevolod Belousov/PantherMedia / Vsevolod Belousov

Кулинарные идеи. В день диетологи рекомендуют употреблять всего 2—3 дольки горького шоколада — особо не разгуляешься. Но можно добавить тертый шоколад в утреннюю овсянку или натуральный йогурт.

Шпинат

В шпинате содержится лютеин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать действие свободных радикалов и предупреждать разрушение сетчатки глаза и помутнение хрусталика.

Шпинат. Иллюстративное фото. ФОТО: Hansaplant