Пять продуктов, которые помогут сохранить красоту после 45

Женщинам после 45 лет особенно важно следить за питанием: сбалансированный рацион ответствен за здоровье, хорошее самочувствие и прекрасный внешний вид. О том, какие продукты стоит обязательно включить в меню, рассказывает Дарья Русакова, научный сотрудник клиники научно-исследовательского института питания, а кулинарный редактор Мария Березовская делится интересными идеями по их приготовлению, пишет портал Леди Mail.Ru.
Грейпфрут
Обладает антиоксидантными свойствами, эффективен в борьбе с преждевременным старением, нормализует сон. Кроме того, этот низкокалорийный фрукт быстро утоляет голод и снижает аппетит, тем самым помогая избавиться от лишних килограммов.
Кулинарные идеи. Делайте из грейпфрута свежевыжатый сок, добавляйте мякоть в салаты, украшайте дольками десерты. Кстати, грейпфрут уместен не только во фруктовых салатах — он отлично сочетается с красной рыбой, креветками, листовыми овощами и зеленью.
Лососевые
Жирные кислоты, содержащиеся в красной рыбе, положительно действуют на клетки головного мозга, помогая предотвратить возрастные изменения, улучшают память и внимание, снижают уровень холестерина, нормализуют артериальное давление.
Кулинарные идеи. Семга, форель, лосось — удовольствие дорогое, и рекомендуемую диетологами порцию — 100—120 г в день или хотя бы дважды в неделю может позволить себе далеко не каждая женщина. Поэтому рекомендуем обратить внимание на более дешевые сорта лососевых рыб: кету, горбушу, нерку и кижуча — они не менее вкусны и так же полезны!
Мясо птицы
После 45 лет в пищу лучше употреблять диетическое мясо курицы или индейки — филе грудки без кожи. В индейке содержится витамин РP (никотиновая кислота) (13,3 мг — 66 процентов от дневной нормы), он улучшает обновление клеток кожи, а значит, замедляет ее старение. Также в индейке содержится витаминоподобное вещество холин (139 мг — 27,8 процентов от дневной нормы), который улучшает работу мозга, в частности его отдел, который отвечает за память.
Кулинарные идеи. В филе содержится минимум жира, а потому лучше всего готовить его на пару или припускать в небольшом количестве воды — так оно точно не будет суховатым.
Горький шоколад
В состав горького шоколада (лучше выбирать с содержанием какао от 75 процентов) входят полифенолы, которые защищают сосуды от разрушительного влияния свободных радикалов. А еще всего пара долек такого шоколада может повысить либидо и улучшить настроение.
Кулинарные идеи. В день диетологи рекомендуют употреблять всего 2—3 дольки горького шоколада — особо не разгуляешься. Но можно добавить тертый шоколад в утреннюю овсянку или натуральный йогурт.
Шпинат
В шпинате содержится лютеин — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать действие свободных радикалов и предупреждать разрушение сетчатки глаза и помутнение хрусталика.
Кулинарные идеи. Полезнее всего есть шпинат в свежем виде, но для гарнира его можно потушить в сливочном масле с добавлением небольшого количества воды буквально 5—10 минут. Любому привычному блюду шпинат придаст необычный вкус, вид и цвет, например, котлеты станут с ним более сочными, а омлет — ярким. В Италии свежий или протертый в виде соуса шпинат нередко добавляют в пасту. Попробуйте и вы!