Пн, 3.08.2020

Скажи нет сухости: как защитить кожу рук и вернуть ей здоровый вид

Руки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Все мы помним эти фразы с детства: «Пришла с улицы – помой руки», «Не забудь вымыть руки перед едой». О том, что мыть руки важно знают все, но многие не относятся к этой простой гигиенической процедуре серьезно. Как правильно стоит ухаживать за кожей рук, читайте далее в статье. 

Коко Шанель говорила:

«Руки – это визитная карточка каждой девушки».

Мытье рук – самый доступный и высокоэффективный способ профилактики возникновения заболеваний. Микробы и вирусы попадают на наши слизистые оболочки не только, если кто-то кашляет возле нас, но и когда мы трогаем лицо грязными руками. В конце концов, через немытые руки в кишечник попадают паразиты.

В связи с последними событиями в мире – важность гигиены рук чувствуется особенно остро. Всемирная организация здравоохранения призывает мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контакта с деньгами, работы за компьютером, перед приемом пищи и т.д.

Особое внимание во время процедуры следует уделить ногтям, зоне между пальцами, и не забыть о больших пальцах и подушечках пальцев. После этого нужно насухо вытереть руки. Это важно, потому что микробы легче переносятся с мокрой кожи, чем с сухой. После можно использовать спиртосодержащий антисептик.

Мытье рук мылом. Иллюстративное фото

Shutterstock

Сейчас это жизненно необходимые «ритуалы», которые помогают уберечь не только себя, но и близких.

В то же время вышеперечисленные факторы не лучшим образом сказываются на состоянии кожи рук. Если добавить к этому домашние обязанности, во время которых кожа рук постоянно подвергается агрессивному воздействию разных веществ, например, чистящих средств, то появления сухости, покраснения и трещинок не избежать, пишет портал Clutch.

Это происходит потому, что в отличие от кожи лица, верхний слой кожи (эпидермис) на руках более тонкий, содержит мало влаги и совсем не имеет сальных желез.

В круговороте ежедневных забот иногда мы забываем ухаживать за кожей рук, и замечаем это только после появления дискомфорта и стянутости кожи.

Как сохранить здоровье кожи рук?

  • Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальный водный баланс.
  • Переход на правильное питание поможет не только защитить кожу рук, но и положительно отразится на всех системах организма.
  • Надевайте перчатки при использовании чистящих средств, а также при мытье и чистке овощей.
  • Каждый раз после мытья рук, посуды или стирки старайтесь тщательно их высушить.
  • После мытья рук и использования антисептика наносите увлажняющее средство (минимум 1-2 раза в день). 

Летом пользуйтесь солнцезащитным кремом, чтобы избежать пигментации на руках. А в холодное время года носите перчатки, чтобы руки не подвергались воздействию мороза и сырости. 

Отопительные приборы сушат воздух, а это влияет на состояние кожи. Устранить эту проблему поможет специальный увлажнитель или регулярная влажная уборка и проветривание.

Следуйте простым рекомендациям и наслаждайтесь красотой ваших мягких и гладких ручек.

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