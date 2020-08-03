Скажи нет сухости: как защитить кожу рук и вернуть ей здоровый вид

Коко Шанель говорила:

«Руки – это визитная карточка каждой девушки».

Мытье рук – самый доступный и высокоэффективный способ профилактики возникновения заболеваний. Микробы и вирусы попадают на наши слизистые оболочки не только, если кто-то кашляет возле нас, но и когда мы трогаем лицо грязными руками. В конце концов, через немытые руки в кишечник попадают паразиты.

В связи с последними событиями в мире – важность гигиены рук чувствуется особенно остро. Всемирная организация здравоохранения призывает мыть руки с мылом после возвращения с улицы, контакта с деньгами, работы за компьютером, перед приемом пищи и т.д.

Особое внимание во время процедуры следует уделить ногтям, зоне между пальцами, и не забыть о больших пальцах и подушечках пальцев. После этого нужно насухо вытереть руки. Это важно, потому что микробы легче переносятся с мокрой кожи, чем с сухой. После можно использовать спиртосодержащий антисептик.

Мытье рук мылом. Иллюстративное фото Shutterstock

Сейчас это жизненно необходимые «ритуалы», которые помогают уберечь не только себя, но и близких.

В то же время вышеперечисленные факторы не лучшим образом сказываются на состоянии кожи рук. Если добавить к этому домашние обязанности, во время которых кожа рук постоянно подвергается агрессивному воздействию разных веществ, например, чистящих средств, то появления сухости, покраснения и трещинок не избежать, пишет портал Clutch.

Это происходит потому, что в отличие от кожи лица, верхний слой кожи (эпидермис) на руках более тонкий, содержит мало влаги и совсем не имеет сальных желез.

В круговороте ежедневных забот иногда мы забываем ухаживать за кожей рук, и замечаем это только после появления дискомфорта и стянутости кожи.

Как сохранить здоровье кожи рук?

Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальный водный баланс.

Переход на правильное питание поможет не только защитить кожу рук, но и положительно отразится на всех системах организма.

Надевайте перчатки при использовании чистящих средств, а также при мытье и чистке овощей.

Каждый раз после мытья рук, посуды или стирки старайтесь тщательно их высушить.

После мытья рук и использования антисептика наносите увлажняющее средство (минимум 1-2 раза в день).

Летом пользуйтесь солнцезащитным кремом, чтобы избежать пигментации на руках. А в холодное время года носите перчатки, чтобы руки не подвергались воздействию мороза и сырости.

Отопительные приборы сушат воздух, а это влияет на состояние кожи. Устранить эту проблему поможет специальный увлажнитель или регулярная влажная уборка и проветривание.