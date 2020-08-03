Черная и красная смородина – полезное лакомство и суточная доза витамина С

В самом разгаре лета в садах можно найти почти все витамины, минеральные вещества и антиоксиданты! В эту пору главными жемчужинами сада являются полезные черная и красная смородина, пишет RUS TVNET.
Красная смородина содержит много ценных веществ, которые укрепляют наш организм, в то время как черная смородина считается лидером по содержанию витамина С.
Чем эти ягоды полезны для нашего организма, и как их использовать с наибольшей пользой? Своими советами делятся сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Черная и красная смородина богаты витамином С, органическими кислотами, эфирными маслами, пектинами и балластными веществами. Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов, улучшают кровообращение, а содержащиеся в ягодах флавоноиды укрепляют стенки мелких кровеносных сосудов и снижают их проницаемость. Л. Сондоре рассказывает, что в ягодах мало калорий, они содержат натуральный фруктовый сахар и в то же время обладают кислинкой. В свою очередь, эфирные масла придают им особый аромат и вкус.
Как много ягод можно съедать?
Во время сезона ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, хотя бы по горстке каждый день и по возможности прямо с куста! Рекомендуемое количество ягод и фруктов в день составляет около 300 граммов. В повседневной жизни ягоды являются отличным дополнением к каше, творогу, различным десертам, зеленым коктейлям и смузи. Очень важно, употребляя свежие ягоды, обеспечить запасы витамина С в организме на срок до шести месяцев, и разгар лета – самое подходящее время для укрепления здоровья перед осенне-зимним сезоном.
В сезон свежих ягод мы можем использовать их для приготовления разнообразных свежих соусов для десертов, мясных и рыбных блюд и маринадов. Очень вкусными получаются пикантные ягодные соусы, приготовленные с красным луком, бальзамическим уксусом и сахаром мусковадо.
В день рекомендуется употреблять в среднем 75 миллиграммов витамина С. При этом, употребляя в пищу 100 граммов свежей черной смородины, которая является лидером по содержанию витамина С, мы получаем в среднем 180 миллиграммов витамина, а выпив сок промышленного изготовления, – около 40 миллиграммов. Поэтому настоятельно рекомендуется употреблять черную смородину также и в свежем виде, пока есть такая возможность. Специалист по питанию рассказывает, что, в свою очередь, красная смородина содержит в среднем 35 миллиграммов витамина С на 100 граммов свежих ягод.
Запасы витамина С на зиму
Чтобы сохранить наибольшую ценность ягод на зиму, их следует заморозить свежими: чистые ягоды помещаются в контейнеры для замораживания и используются зимой по мере необходимости. Таким образом можно замораживать любые ягоды. Также свежие ягоды можно размельчить в блендере с совсем небольшим количеством сахара и заморозить. Как советует Л. Сондоре, такое ягодное пюре станет хорошим дополнением к каше на завтрак.
Ягоды на зиму также можно засушить. Для сушки используются целые и неповрежденные ягоды. Зимой они станут отличным дополнением к чаю и разнообразным блюдам. На зиму также можно засушить и листья черной смородины, чтобы добавлять их в травяные чаи. Кроме того, современные технологии позволяют сушить ягоды, готовить различные ягодные порошки или их смеси, чтобы по необходимости добавлять в блюда.
Не увлекайтесь сладостями!
Специалист по питанию напоминает, что варенья и желе с сахаром домашнего приготовления – это просто сладкая закуска, поскольку часть ценных витаминов теряется во время приготовления. Чтобы свести к минимуму потерю питательных веществ, не рекомендуется нагревать ягоды в течение длительного времени. При длительном нагревании во время варки часть ценных питательных веществ разрушается. Потеря витамина С может составлять от 45 до 100 процентов!
Точно так же сиропы и сладкие ягодные соки будут просто сладким напитком с большим количеством сахара, который не рекомендуется употреблять в качестве повседневного продукта.
Совет фармацевта
Клинический фармацевт Илзе Приедниеце поясняет: красная и особенно черная смородина богаты витаминами С и Р, а также витаминами группы В.
Ягоды черной смородины используются в качестве лекарства, и их можно засушить при низкой температуре в духовке или в специальной сушилке. Черная смородина также используется для приготовления настоек и отваров. Такой чай укрепит защитные силы организма и послужит источником витаминов. Его употребляют при простудных и инфекционных заболеваниях, поскольку он обладает противовоспалительным действием и способствует выделению пота. Засушенные листья черной смородины используются в качестве лекарственных трав для чаев, которые будут полезны при простудных и инфекционных заболеваниях, а также при заболеваниях суставов.
Помимо этого, почки и листья черной смородины используются в качестве приправ. Например, для консервации огурцов, которая сейчас актуальна.
Красная смородина также является хорошим источником витамина С, который поможет укрепить иммунитет. Кроме того, она содержит витамин Р, железо, калий и магний, а также клетчатку.
Фармацевт обращает внимание на то, что обе ягоды полезны для укрепления организма как средство, которое рекомендуется употреблять в свежем виде и именно летом.