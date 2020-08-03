Глаз режет! Вещи, которые не идут никому

Бывает такое, что мы носим вещь долгие годы, но потом выясняется, что она совсем нам не подходит, да и вообще вышла и трендов уже лет пять как. Как бы не хотелось расставаться с любимой юбкой или кружевными колготками, придется сделать усилие над собой, ведь эти четыре вещи, о которых мы расскажем, не идут абсолютно никому.

Объемная юбка из фатина

Случаи, когда юбка-пачка будет уместна, можно пересчитать по пальцам: выпускной бал, тематические вечеринки, подростковый возраст. Во всех остальных ситуациях эта юбка лишь привлечет ненужное внимание, не говоря уже о том, что визуально прибавит вам несколько лишних килограммов: вы будете смотреться тяжело, так как кажущаяся легкость материала обманчива. Вместо этого присмотритесь к юбке-трапеции, который подходят любому типу фигуры — ошибиться с этим фасоном крайне трудно.

Колготки с вызывающим рисунком

Если точнее — ажурные колготки и чулки. Если вы не звезда рок сцены, образ с кружевными или колготками в сеточку лишь укажет на отсутствие вкуса, особенно если вы собираетесь на деловую встречу или, не дай бог, в офис. Помимо того, что образ получится несовременным, такие колготки смотрятся просто вульгарно. Если же вам хочется экспериментов, поиграйте с цветом — монохромные модели актуальны в любое время.

Болеро

Каких-то десять лет назад трудно было встретить девушку, которая бы вышла на улицу без данного предмета. Болеро различных моделей было на пике популярности среди девушек старшего школьного возраста и студенток — лишние рукава помогали менять образ хоть каждый день, как нам тогда казалось. Однако на самом деле ничего, кроме порезанного силуэта этот предмет гардероба нам не принесет, да и модные тренды уже совсем не те.

Суперкороткие шорты