Причина, из-за которой у мужчины давно нет женщин

Если его прямо спросить: «Слушай, Саш, а чего ты столько лет без пары?», он неизменно отвечает: «Не нашел подходящую».

Логично? Нет. Саша заблуждается, и причем сильно, пишет Zen.Yandex.ru.

И дело даже не в том, что подходящих девушек много. И не в том, что у него ненависть к женщинам или нежелание заключать брак.

Почему это так работает? Давайте разберем на примере отношений с женой. Какие функции она выполняет в грубом приближении:

Бытовые: готовит, стирает, убирает; Дружеские: обсуждает проблемы, дает советы, поддерживает эмоционально и интеллектуально; Сексуальные: тут всё понятно.

Теперь смотрим на мать Саши. Она готовит, стирает и убирает квартиру за Сашей, а он приносит в деньги. Также мать обсуждает с Сашей его работу, учит его как жить, дает советы. Ну прям семейная идиллия.

Совершенно очевидно, что мать выполняет две важнейшие функции женщины, поэтому как таковые отношения Сашу не интересуют. Ему нужна любовница, которая дополняет то, что мать дать не может.

Депрессия мужчины - отсюда же.

Я абсолютно убежден и видел это сотни раз. Мать мужчины становится его подружкой, дает ему восхищение, одобрение, похвалу, поэтому полноценные отношения такого мужчину не интересуют. Зачем? У него уже есть друг. Ему нужна только любовница, а можно сразу несколько.

Что самое печальное, так это то, что мать все равно не может дать мужчине равное по силе восхищение или теплоту, какие может дать любимая женщина. Это негармоничные отношения, в которых мужчина чахнет и постепенно загибается.

Поэтому если вы видите мужчину, который много лет один, пьет, тоскует, депрессует, то знайте: он постоянно общается или живет с матерью, которая не желает его отпустить. А он не может её бросить.

Как только мужчина разрывает контакт с матерью, у него появляется сильная потребность в близком друге женского пола, в теплоте, внимании, поддержке, поэтому он начинает искать не просто удовлетворение своих потребностей, но и полноценного партнера.