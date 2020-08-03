Летний оливье: рецепт популярного салата со свежими огурцами и зеленью

Оливье традиционно считается новогодним салатом, но готовить его можно и летом, если добавить свежие огурцы и зелень, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом, пишет Сегодня.
Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли.
Летний оливье
Время приготовления: 1,5 часа
Калорийность: 108 ккал на 100 г
Ингредиенты:
250-300 г докторской колбасы или вареной куриной грудки
3 шт. картофеля
1 шт. моркови
2-3 яйца
2-3 свежих огурца
1 пучок зелени
200 г зеленого горошка
2-3 ст. л. сметаны
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель и морковь отварить. Остудить и очистить от кожуры.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Колбасу или курицу, картофель, яйца, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками.
- Зелень измельчить.
- Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.
Приятного аппетита!