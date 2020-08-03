Пн, 3.08.2020

Летний оливье: рецепт популярного салата со свежими огурцами и зеленью

Оливье. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Оливье традиционно считается новогодним салатом, но готовить его можно и летом, если добавить свежие огурцы и зелень, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом, пишет Сегодня.

Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли.

Летний оливье

Салат Оливье

ФОТО: Shutterstock

Время приготовления: 1,5 часа

Калорийность: 108 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250-300 г докторской колбасы или вареной куриной грудки

3 шт. картофеля

1 шт. моркови

2-3 яйца

2-3 свежих огурца

1 пучок зелени

200 г зеленого горошка

2-3 ст. л. сметаны

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварить. Остудить и очистить от кожуры.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
  3. Колбасу или курицу, картофель, яйца, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками.
  4. Зелень измельчить.
  5. Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.

Приятного аппетита!

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