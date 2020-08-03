Почему? ⟩ Cамая красивая гимнастка Союза умерла в нищете и забвении?

Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза, она считалась иконой стиля. Однако когда Зинаида ушла из спорта, ее бросил муж, а затем она была выслана из Москвы за 101-й километр. Что разрушило жизнь олимпийской чемпионки? Рассказываем в нашем материале. И, кстати, не забудь пролистать нашу галерею и посмотреть на звезд, которым повезло с деньгами, но не повезло в любви.

Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в неблагополучной семье. Ее воспитывала мать, по словам знакомых, злоупотреблявшая алкоголем. Cвободное время девочка проводила в различных секциях, в одной из которых ее заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич. «Очень прыгучая. Сильная. Волевая. Настоящая чемпионка. Схватывала все на лету», — вспоминала она.

Дружинина быстро начала побеждать на региональных турнирах, и в 14 лет поехала на первый крупный старт — Всесоюзные юношеские соревнования. После победы Зина решила бросить гимнастику, заявив, что она уже и так сильнее любых соперниц. Тренер сумела справиться со звездной болезнью подопечной, благодаря чему на гимнастку обратили внимание в Москве и позвали ее в спортивное общество «Динамо».

Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза, она считалась иконой стиля. Однако когда Зинаида ушла из спорта, ее бросил муж, а затем она была выслана из Москвы за 101-й километр. Что разрушило жизнь олимпийской чемпионки? Рассказываем в нашем материале. И, кстати, не забудь пролистать нашу галерею и посмотреть на звезд, которым повезло с деньгами, но не повезло в любви.

Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в неблагополучной семье. Ее воспитывала мать, по словам знакомых, злоупотреблявшая алкоголем. Cвободное время девочка проводила в различных секциях, в одной из которых ее заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич. «Очень прыгучая. Сильная. Волевая. Настоящая чемпионка. Схватывала все на лету», — вспоминала она.

Дружинина быстро начала побеждать на региональных турнирах, и в 14 лет поехала на первый крупный старт — Всесоюзные юношеские соревнования. После победы Зина решила бросить гимнастику, заявив, что она уже и так сильнее любых соперниц. Тренер сумела справиться со звездной болезнью подопечной, благодаря чему на гимнастку обратили внимание в Москве и позвали ее в спортивное общество «Динамо».

В 1966 году 18-летняя Зинаида завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате СССР, пропустив вперед лишь пятикратную олимпийскую чемпионку Полину Астахову. Дружинина отобралась в сборную страны и поехала на чемпионат мира в Дортмунд.

В тот период советская команда переживала перестройку: из опытных спортсменок на мировое первенство поехали только Астахова и девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина. Для остальных чемпионат стал первым в карьере. В командном зачете советские гимнастки стали вторыми, уступив представительницам Чехословакии. Дружининой удалось завоевать личную бронзу в вольных упражнениях.