Почему? ⟩ Cамая красивая гимнастка Союза умерла в нищете и забвении?

Зинаида Воронина была одной из самых популярных советских гимнасток конца 1960-х. Она выиграла золото Олимпиады в Мехико и считалась самой красивой гимнасткой Союза, сообщает Lady Mail.ru.
Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза, она считалась иконой стиля. Однако когда Зинаида ушла из спорта, ее бросил муж, а затем она была выслана из Москвы за 101-й километр. Что разрушило жизнь олимпийской чемпионки? Рассказываем в нашем материале. И, кстати, не забудь пролистать нашу галерею и посмотреть на звезд, которым повезло с деньгами, но не повезло в любви.
Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в неблагополучной семье. Ее воспитывала мать, по словам знакомых, злоупотреблявшая алкоголем. Cвободное время девочка проводила в различных секциях, в одной из которых ее заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич. «Очень прыгучая. Сильная. Волевая. Настоящая чемпионка. Схватывала все на лету», — вспоминала она.
Дружинина быстро начала побеждать на региональных турнирах, и в 14 лет поехала на первый крупный старт — Всесоюзные юношеские соревнования. После победы Зина решила бросить гимнастику, заявив, что она уже и так сильнее любых соперниц. Тренер сумела справиться со звездной болезнью подопечной, благодаря чему на гимнастку обратили внимание в Москве и позвали ее в спортивное общество «Динамо».
Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза, она считалась иконой стиля. Однако когда Зинаида ушла из спорта, ее бросил муж, а затем она была выслана из Москвы за 101-й километр. Что разрушило жизнь олимпийской чемпионки? Рассказываем в нашем материале. И, кстати, не забудь пролистать нашу галерею и посмотреть на звезд, которым повезло с деньгами, но не повезло в любви.
Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в неблагополучной семье. Ее воспитывала мать, по словам знакомых, злоупотреблявшая алкоголем. Cвободное время девочка проводила в различных секциях, в одной из которых ее заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич. «Очень прыгучая. Сильная. Волевая. Настоящая чемпионка. Схватывала все на лету», — вспоминала она.
Дружинина быстро начала побеждать на региональных турнирах, и в 14 лет поехала на первый крупный старт — Всесоюзные юношеские соревнования. После победы Зина решила бросить гимнастику, заявив, что она уже и так сильнее любых соперниц. Тренер сумела справиться со звездной болезнью подопечной, благодаря чему на гимнастку обратили внимание в Москве и позвали ее в спортивное общество «Динамо».
В 1966 году 18-летняя Зинаида завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате СССР, пропустив вперед лишь пятикратную олимпийскую чемпионку Полину Астахову. Дружинина отобралась в сборную страны и поехала на чемпионат мира в Дортмунд.
В тот период советская команда переживала перестройку: из опытных спортсменок на мировое первенство поехали только Астахова и девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина. Для остальных чемпионат стал первым в карьере. В командном зачете советские гимнастки стали вторыми, уступив представительницам Чехословакии. Дружининой удалось завоевать личную бронзу в вольных упражнениях.
С этого началась слава Дружининой. Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза и считали иконой стиля. На чемпионате Европы 1967 года в Амстердаме она завоевала три медали: серебро в многоборье, бронзу в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.
Через год Зинаида поехала на Олимпиаду в Мехико. Она стала чемпионкой в командном зачете, взяла серебро в абсолютном первенстве, бронзу в опорном прыжке и вольных упражнениях. Гимнастку наградили орденом «Знак Почета» и дали звание Заслуженного мастера спорта.
По воспоминаниям абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Елены Карпухиной, Дружинина была не только талантливой спортсменкой, но и эффектной женщиной, имела безупречный вкус, была начитанной, могла поддержать любую беседу. «Если бы соревнования среди женщин судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы Дружинина», — сказал о ней швейцарский тренер Жак Гюнтхард.
Дружинину окружали толпы поклонников, но самым настойчивым оказался партнер по сборной — лучший гимнаст тех лет, двукратный олимпийский чемпион Михаил Воронин. «Их называли самой красивой парой в спортивном мире. Это была сумасшедшая любовь. Мишка любил Зину безумно! Он посвящал ей стихи, красиво ухаживал за ней. Такого я больше не видела», — рассказывала подруга семьи Ворониных, член сборной СССР по академической гребле Лидия Иванова.
Звездная пара была очень популярна на родине: на свадьбу пригласили более ста спортсменов сборных страны, молодые супруги получили от Госкомспорта квартиру и денежную выплату.
В 1969 году у Ворониных родился сын Дима. Уже через год Зинаида вышла из декрета, вернула прежнюю форму и отправилась на чемпионат мира в Любляну. Там она выиграла золото в командном первенстве и еще три бронзы на отдельных снарядах. Она стала одной из немногих гимнасток тех лет, победивших на мировом первенстве после рождения ребенка.
На этом спортивные успехи Ворониной закончились. К началу 1970-х состав женской сборной омолодился. Зинаида проигрывала конкуренцию, ей не хватало упорства и желания тренироваться. Спортсменку часто стали замечать нетрезвой.
Воронина подружилась с партнершей по сборной Тамарой Лазакович, которая тоже злоупотребляла алкоголем (она умерла в 38 лет в нищете). Вдвоем они устраивали шумные загулы и угощали спиртным коллег.
По мнению тренера сборной Лидии Ивановой, им невозможно было помочь: «Начнешь воспитывать такого — он пошлет тебя куда подальше. Я не верю, что, когда спортсмены спиваются — это неизбежно. Каждый сам способен избежать этой беды».
Когда Зинаида завершила карьеру в 1970-м, проблемы с алкоголем усугубились. Она не занималась семьей, не интересовалась сыном и все чаще пропадала в сомнительных компаниях.
Друг Михаила Воронина, спортивный журналист Владимир Голубев рассказывал, что уже тогда было заметно, что со спортсменкой творится неладное: «Достаточно было увидеть, как она хваталась за бутылку. Пагубная страсть сжирала Зину. Она забросила тренировки. Забывала забирать сына из детского сада».
Михаил подал на развод и получил право полной опеки над сыном. Он продолжил выступать за сборную, затем снова женился и стал тренером. Зинаида тоже попробовала тренировать, но проблемы с алкоголем не дали ей продолжить работу в спорте.
По словам Голубева, после развода Воронина отказалась общаться и с мужем, и с сыном. «Были разговоры, что пошла по рукам. Димку она ни знать, ни видеть не хотела. Мишка его сам вырастил. Отличный парень!» — рассказывает журналист.
С мнением друга Воронина не соглашаются бывшие партнерши Зинаиды по сборной, полагая, что она не хотела травмировать ребенка. «Мне трудно судить, какой матерью была Зина, — рассказывала Елена Карпухина. — Но я не верю, что она не искала встреч с сыном. Она понимала, что с Мишей Димке будет лучше. Понимала, зная о своей болезни».
Перед Олимпиадой-80 всех неблагонадежных лиц, в том числе неработающих и ведущих разгульный образ жизни, начали высылать из Москвы за 101-й километр, чтобы маргинальные субъекты не портили впечатление гостям спортивного праздника. Оказалась среди них и Воронина.
Затем олимпийская чемпионка совершила мелкую кражу и попала в колонию в Можайске. На этом ее след теряется.
Новая информация о Ворониной появилась в 1986 году. Бывшая гимнастка работала земледелом на литейно-механическом заводе в Балашихе. Большинство сослуживцев не знали о спортивном прошлом Зинаиды, а сама она не распространялась о своих достижениях. Зинаида была на хорошем счету, но пить не переставала. «Хорошая была женщина. Работала она здесь долго и неплохо. Иногда, правда, выпивала. Жизнь у нее не сложилась», — рассказывал рабочий завода Николай.
По его воспоминаниям, за Ворониной ухаживали коллеги, но ни с кем отношений она не построила. «Видимо, первого мужа любила очень. Я хоть и чужой человек, а осудить ее мне трудно. Я читал, что поначалу муж Зинаиды выпивал, а она — с ним. Михаил взял себя в руки, а Зинаида не смогла», — рассуждал он.
Воронина ушла с завода в 1992-м и продолжала пить. Однажды приехала в Йошкар-Олу к сестре и оказалась в центре внимания. На родине гимнастку помнили и чтили ее достижения. Зинаида зашла в местный музей спортивной славы, где долго стояла у посвященного ей стенда.
Через девять лет она умерла в одиночестве. Хоронить бывшую спортсменку было некому. В Йошкар-Оле узнали о смерти знаменитой землячки и нашли деньги, чтобы перевезти ее тело на родину и устроить церемонию прощания с олимпийской чемпионкой. Более того, местные жители добились открытия специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Ворониной.
Сын гимнастки Дмитрий, не общавшийся с матерью все эти годы, приехал на похороны. Он, как и родители, стал гимнастом. Бывший муж Ворониной проститься с Зинаидой не захотел.