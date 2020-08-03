Как отучить подросшего ребенка спать с родителями в одной постели

Все чаще в моей частной практике встречаются семьи, которые просят помочь справиться с беспокойством ребенка. Детям страшно спать в одиночестве, поэтому они перебираются в родительскую кровать.

Родители пытаются как-то изменить эту схему, но ребенок настолько беспокоится, что даже в 10 лет не может спать один. Так мама и папа становятся заложниками страхов своего ребенка, при этом если сначала совместный сон казался им хорошей идеей, они признают, что в последствии он создает лишь стресс для всей семьи.

Канадское общество педиатров называет такую ситуацию «поведенческой бессонницей». Это медицинский диагноз, используемый для описания состояния 20-30 процентов детей, которые с трудом засыпают или не спят, и которые в какой-то момент ночью оказываются в постели родителей.

Есть данные о том, что сегодня у детей уровень тревоги выше, чем у предыдущих поколений. Причины — высокий уровень информационной нагрузки, эмоциональное включение детей в проблемы родителей (разводы, частые переезды, большая перегрузка в расписании и т.д.).

В результате сегодня они в меньшей степени полагаются на собственные силы. Многие дети дошкольного возраста не могут научиться спать самостоятельно. В то же время родители связывают себе руки, разрешая совместный сон и предполагая, что дети естественным образом вырастут из него. Но этого не происходит, и при этом родители страдают от хронического недостатка сна, что отражается на супружеских отношениях, физиологическом и психологическом состоянии.

Постарайтесь понять, что именно беспокоит ребенка

Если учесть, что дети полностью зависят от родителей в плане еды, одежды, повседневной жизни и комфорта, то неудивительно, что они действительно впервые оказываются в одиночестве, когда их укладывают спать. И это естественно, что сначала разлука их испугает. Но помощь ребенку в самостоятельном засыпании является важным опытом для ребенка и его будущего развития.

Постарайтесь понять, что именно беспокоит ребенка ФОТО: Shutterstock

Речь идет не только о том, чтобы научить ребенка засыпать. Ему нужно научиться получать удовольствие от пребывания в одиночестве и обрести личные способы «саморегулирования» — успокоить свои эмоции, расслабиться и почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы уснуть.

Так что же могут сделать родители? Изучите свою ситуацию и ответьте на вопросы:

Какие особенности присущи вашему ребенку? Одним детям засыпать легче, чем другим — и это биологическая черта, с которой ребенок рождается.

Есть ли стрессы в доме: например, рождение брата или сестры, переезд в другой дом, ссоры между родителями? Если эти проблемы присутствуют, ребенку тяжелее заснуть.

Есть ли что-то, что физически беспокоит ребенка: например, астма или колики?

Будьте рядом с ребенком перед сном