Как отучить подросшего ребенка спать с родителями в одной постели

Как отучить подросшего ребенка спать с вами в одной постели, рассказывает клинический психолог Григорий Мисютин, делится портл Lady Mail.ru.
Все чаще в моей частной практике встречаются семьи, которые просят помочь справиться с беспокойством ребенка. Детям страшно спать в одиночестве, поэтому они перебираются в родительскую кровать.
Родители пытаются как-то изменить эту схему, но ребенок настолько беспокоится, что даже в 10 лет не может спать один. Так мама и папа становятся заложниками страхов своего ребенка, при этом если сначала совместный сон казался им хорошей идеей, они признают, что в последствии он создает лишь стресс для всей семьи.
Канадское общество педиатров называет такую ситуацию «поведенческой бессонницей». Это медицинский диагноз, используемый для описания состояния 20-30 процентов детей, которые с трудом засыпают или не спят, и которые в какой-то момент ночью оказываются в постели родителей.
Есть данные о том, что сегодня у детей уровень тревоги выше, чем у предыдущих поколений. Причины — высокий уровень информационной нагрузки, эмоциональное включение детей в проблемы родителей (разводы, частые переезды, большая перегрузка в расписании и т.д.).
В результате сегодня они в меньшей степени полагаются на собственные силы. Многие дети дошкольного возраста не могут научиться спать самостоятельно. В то же время родители связывают себе руки, разрешая совместный сон и предполагая, что дети естественным образом вырастут из него. Но этого не происходит, и при этом родители страдают от хронического недостатка сна, что отражается на супружеских отношениях, физиологическом и психологическом состоянии.
Постарайтесь понять, что именно беспокоит ребенка
Если учесть, что дети полностью зависят от родителей в плане еды, одежды, повседневной жизни и комфорта, то неудивительно, что они действительно впервые оказываются в одиночестве, когда их укладывают спать. И это естественно, что сначала разлука их испугает. Но помощь ребенку в самостоятельном засыпании является важным опытом для ребенка и его будущего развития.
Речь идет не только о том, чтобы научить ребенка засыпать. Ему нужно научиться получать удовольствие от пребывания в одиночестве и обрести личные способы «саморегулирования» — успокоить свои эмоции, расслабиться и почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы уснуть.
Так что же могут сделать родители? Изучите свою ситуацию и ответьте на вопросы:
Какие особенности присущи вашему ребенку? Одним детям засыпать легче, чем другим — и это биологическая черта, с которой ребенок рождается.
Есть ли стрессы в доме: например, рождение брата или сестры, переезд в другой дом, ссоры между родителями? Если эти проблемы присутствуют, ребенку тяжелее заснуть.
Есть ли что-то, что физически беспокоит ребенка: например, астма или колики?
Будьте рядом с ребенком перед сном
Мы никогда не будем по-настоящему одиноки, если у нас есть вера в то, что в нашей жизни есть люди, которые любят нас и будут с нами рядом, когда это нужно. Поэтому дайте ребенку почувствовать, что вы всегда рядом с ним.
Постарайтесь понять, что именно беспокоит ребенка
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Вот несколько советов для постепенного приучения детей к самостоятельному засыпанию:
Обнимите его, уложите в кровать, посидите с ним, чтобы он чувствовал, что вы рядом. Затем сядьте подальше, но оставайтесь в комнате: пусть ребенок засыпает, ощущая ваше присутствие. Постепенно отходите все дальше. В какой-то момент ребенок сможет чувствовать себя в момент засыпания безопасно и защищенно, даже если вы находитесь далеко.
Создайте комфортную обстановку в комнате. Дети должны ощущать, что их место для сна способствует успокоению. Обратите внимание на температуру, освещение. Используйте детскую кровать только для сна, не для игр.
Соблюдайте распорядок дня. Вечерние ритуалы должны быть как можно более последовательными. Например: ужин, ванна, чистка зубов, сказки, время сна.
Поговорите о времени сна и дремоте. Почитайте сказку на ночь, расскажите, что животные тоже ночью ложатся спать.
Давайте детям достаточную активность в течение дня. Прогулки и игры на свежем воздухе — то, что поможет ребенку уснуть.
Не торопите ребенка с самостоятельным сном. Помните, что большинство детей не могут в одночасье научиться спать самостоятельно. Есть несколько моментов, которые вы должны учитывать:
Признайте серьезность проблемы и возьмите на себя обязательство изменить ее. Обсудите с детьми важность изменения поведения. Подчеркните, что родителям важно высыпаться и что постель мамы и папы предназначена только для них самих. Объясните, что каждый должен спать в своей кровати.
Как действовать родителю, если в период «отучения» от совместного сна ребенок среди ночи приходит в родительскую кровать?
Не пускайте его в свою кровать. Верните ребенка в его кровать, поделившись тем одеялом, пледом или подушкой, которыми можете поделиться.
Расскажите ребенку, что утром вы проведете время вместе. Уложив его, уходите сразу.
Утром выделите время на совместные занятия с ребенком. Большинство детей усваивают типичные привычки и схемы сна и остаются в своих кроватях на протяжении ночи спустя 1-2 месяца. Обратитесь к детскому психологу, если у вас возникнут трудности.