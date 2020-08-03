Солистка REFLEX раскрыла секреты молодости и красоты: вегетарианство и йога

Певица уверена, что телом нужно заниматься, чтобы оно отвечало благодарностью. По словам знаменитости, многие люди крайне дезорганизованы, деструктивны и неактивны. Ирина Нельсон успешно преодолела свои пороки и встала на путь истинный еще 20 лет назад.

Певица придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. «Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!» – уверена звезда.

Также артистка рассказала, что у нее нет ни одного вставного зуба. Конечно, в этом вопросе важна и наследственность, однако люди в силах самостоятельно продлить жизнь организму. Секрет – в регулярности и внимательности к себе. Ирина Нельсон в шутку предложила пройти любые проверки у Андрея Малахова, чтобы доказать: у нее не виниры, а все родное.