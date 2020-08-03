Солистка REFLEX раскрыла секреты молодости и красоты: вегетарианство и йога

Ирине Нельсон 48 лет, однако в это сложно поверить. Артистка выглядит так же хорошо, как и в начале карьеры. В личном блоге звезда рассказала, в чем ее секрет, пишут Дни.
Певица уверена, что телом нужно заниматься, чтобы оно отвечало благодарностью. По словам знаменитости, многие люди крайне дезорганизованы, деструктивны и неактивны. Ирина Нельсон успешно преодолела свои пороки и встала на путь истинный еще 20 лет назад.
Певица придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа. «Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!» – уверена звезда.
Также артистка рассказала, что у нее нет ни одного вставного зуба. Конечно, в этом вопросе важна и наследственность, однако люди в силах самостоятельно продлить жизнь организму. Секрет – в регулярности и внимательности к себе. Ирина Нельсон в шутку предложила пройти любые проверки у Андрея Малахова, чтобы доказать: у нее не виниры, а все родное.
Делюсь секретами. Как и просили. Всё время спрашиваете про то, как мне удаётся не стареть... Листайте карусель. Там и есть основной секрет 😊 Чтоб всё было, как на первой фотке, мне надо каждый день делать так, как на остальных. По два часа. Ну и ещё, понятно, еда, конечно же. Я вегетарианка 20 лет. Сейчас я питаюсь только своей едой Life108. www.life108.com ❤️ ⠀ Но, конечно же, главное - это йога. Работа над собой. И тогда возможны чудеса. Ведь наше тело просит о том, чтобы им занимались!! Мы, в массе своей, крайне дезорганизованы и деструктивны и не активны. Настолько, что красивые тела или зубы нам кажутся уже невозможными без вмешательства хирургов. ⚠ У меня нет ни одного не своего зуба!!! Ни одного! Готова дать посмотреть на мои зубы любому стоматологу в прямом эфире на всю страну. #Малахов, звони! 🤣 Или кто там у нас сейчас овер-топ? 😃 ⠀ А то после любого моего портретного фото, обыватели обсуждают величину моих вложений в виниры. Люди, опомнитесь 😂 Вы же сами можете всего добиться! Только вы уже забыли, как это делается 🤦🏼♀️Просто попробуйте хотя бы начать жить так, как никогда не делали! Начните с себя! Кто вам сказал, что 40 - это старость? Кто сказал вам, что ваш организм не способен на большее, чем пожирать пиццу за просмотром сериалов? ⠀ Вы же спрашиваете меня о моих секретах, о здоровье... Так почему же постоянно не доверяете, думая, что я лукавлю вам, а сама хожу по хирургам и пью таблетки? Противно от этого. Короче, жду ваши комментарии. На самые интересные отвечу😬 🔻 #иринанельсон #группарефлекс #рефлекс #irinanelson #nonstop #группаreflex #reflex #ВячеславТюрин #yoga #красота #здоровье
Артистка также отметила, что ей странно слышать обвинения в пластике. По словам звезды, она откровенна с читателями и поклонниками. «Такие люди, как вы – большая редкость! Вы восхитительны!», «Идеальные зубы и очень красивая! Видела близко – все натуральное и подтянутое», «Вы просто бомба. Уж простите, что так напишу, но про Вас хочется сказать: Породистая!» – написали в комментариях поклонники.