Как перестать быть навязчивой: шесть советов

1. Дай своему мужчине больше свободы.

Ты думаешь, что если крепче и ближе к себе будешь его держать, тем менее вероятно, что ты его потеряешь. Но на самом деле все наоборот. Доверяй ему достаточно, чтобы не требовать от него сообщений в течение дня о том, где он и с кем — обсудите все дома вечером. Не лезь в его соцсети, позволь ему поддерживать связь с бывшими, если это необходимо (может у них еще остались общие дела), не ревнуй.

2. Научись доверять ему.

Верь, что он тебя любит и хочет быть с тобой. Чем больше ты будешь ему доверять, тем меньше будешь переживать. Если тебя раньше предавали и тема доверия для тебя правда проблемная, обсуди это с ним. Так ты сама поймешь, почему ты навязчивая и что вы можете сделать. Мужчина должен понять, почему ты себя так ведешь, почему тебе сложно ему доверять.

3. Ты навязчивая, потому что нуждаешься в нем в своей жизни?

Обычно люди становятся навязчивыми, потому что у них в жизни больше нет ничего особенного и они во всем полагаются только на свои отношения и партнера. Вспомни о своей карьере. О друзьях. О хобби.

4. Помни: твоя самооценка не зависит от твоего мужчины.

Если у тебя низкая самооценка, ты считаешь себя ничего не стоящей и боишься потерять, как тебе кажется, единственного мужчину, который тебя любит. Ты считаешь, что без отношений вообще ничего не будешь из себя представлять. Так исправь это! Создай свою личность: через работу, близких, увлечения. Будь индивидуальностью, вне зависимости от того, с кем-то ты или одна.

5. Меньше пользуйся телефоном.

Представь, еще каких-то 30 лет назад люди расходились утром на работу и встречались только вечером, не зная, где каждый из них был, с кем и что делал. Зато у них было, о чем поговорить за ужином! Не усердствуй с общением в течение дня.

6. Создавай больше пространства между вами.