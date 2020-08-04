51-летняя Дженнифер Лопес показала себя без макияжа с утра

На выходных Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками в Instagram своей утренней фотографией. Певица выложила снимок, на котором запечатлела себя после пробуждения в халате и с неуложенными волосами. Публикацию Лопес дополнила хештегом «утреннее лицо».

Если Дженнифер действительно обошлась на этом селфи без макияжа и без фильтров, можно ее поздравить — выглядит она и правда хорошо. Поклонники Джей Ло тоже отметили это в комментариях: «Детское личико», «Красивая», «Натуральная красота! Просто великолепна», «Твое утреннее лицо выглядит очень хорошо», «Мне бы в таком виде просыпаться».

Также Лопес часто делится с фанатами спортивными мотивирующими фотографиями. Певица регулярно тренируется и может похвастаться отличной физической формой.

Если тебе не было сложно — изменений не произойдет,

— подписала она недавно одно из своих фитнес-селфи, призывая поклонников заниматься собой.