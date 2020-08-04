Роковое платье Мэрилин Монро, которое стало причиной ее развода

Белоснежное платье Мэрилин Монро с плиссированной юбкой, развевающейся на ветру, знакомо каждому, кому известно имя этой актрисы.

Это была экранизация бродвейской пьесы Джорджа Экселрода. По сюжету, женатый книгоиздатель влюбляется в модель (Мэрилин Монро). Вместе они выходят из кинотеатра, и на пересечении 52-й улицы и Лексингтон-авеню Мэрилин слышит приближение поезда метро. Героиня становится на решетку подземки, а ветер поднимает ее платье вверх и обнажает стройные ноги.